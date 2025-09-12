Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 19:56

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Inscrições abertas para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Estudantes do 8º e 9º ano e professores podem se inscrever até 30 de setembro

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 19:08

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mais informações sobre a olimpíada estão disponíveis no site oficial / Agência Brasil

Estão abertas até o dia 30 de setembro as inscrições para a 4ª edição da ONEE (Olimpíada Nacional de Eficiência Energética), competição educacional promovida pela Aneel (Nacional de Energia Elétrica).

Voltada para estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental e seus professores, a olimpíada tem como objetivo promover a conscientização sobre o uso responsável da energia elétrica, os impactos ambientais e sociais do consumo e estimular práticas sustentáveis por meio da gamificação – o uso de elementos de jogos para aumentar o engajamento e a aprendizagem.

Leia Também

• Inscrições para a Olimpíada de Eficiência Energética 2025 começam em agosto

• Inscrições para Olimpíada Mirim de Matemática terminam hoje

• Aquidauanense é prata no Estado e bronze no Brasil em matemática

A edição 2025 da ONEE contará com a participação de 48 distribuidoras de energia elétrica e tem a meta de envolver 500 mil estudantes de todo o país.

Como participar

A participação é gratuita e os interessados devem se inscrever por meio do site oficial da competição: www.onee.org.br.

Etapas da competição

A olimpíada será dividida em duas fases:

  • Fase 1: desafios interativos e gamificados sobre eficiência energética.
  • Fase 2: prova objetiva, que poderá ser feita no site ou aplicativo da ONEE.

Professores também participarão de uma formação a distância de 40 horas e contarão com mentorias coletivas.

Premiação

Para professores:

  • Regional (100 premiados): vale-presente de R$ 2 mil para os 20 melhores de cada região do país.
  • Estadual (27 premiados): viagem com todas as despesas pagas para Brasília para o melhor de cada estado e do Distrito Federal.
  • Nacional adicional (3 premiados): vales-presente de R$ 15 mil (1º), R$ 10 mil (2º) e R$ 7,5 mil (3º).
  • Por alunos destaque (3 premiados): professores dos três alunos mais bem colocados nacionalmente também ganham os mesmos prêmios acima.

Para estudantes:

  • 10 mil medalhas para os melhores colocados.
  • Premiação estadual: o melhor aluno de cada estado e do DF recebe uma viagem com acompanhante para Brasília e um notebook.
  • Premiação nacional adicional: os cinco alunos com melhor pontuação recebem um vale-presente de R$ 2 mil.

Mais informações sobre a olimpíada estão disponíveis no site oficial. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail contato@onee.org.br.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

UFMS abre inscrições para mobilidade acadêmica nos Estados Unidos

Educação

IFMS abre seleção contínua para reingresso em especializações

Educação

Novo Restaurante Universitário de Aquidauana entra na fase final de licitação

UFMS inicia café da manhã e prevê serviço em Aquidauana

Escola de Dança da UFMS abre inscrições para 18 turmas no segundo semestre de 2025

Exposição Itinerâncias chega ao câmpus da UFMS em Aquidauana

Circuito Avança Juventude

Voz da juventude ecoa na Etapa Pantanal em Miranda

Publicidade

Educação

Pesquisa revela baixa valorização de professores por estudantes

ÚLTIMAS

Serviços

Governo Federal já devolveu R$ 1,29 bilhão a aposentados e pensionistas

Mais de 2,3 milhões de beneficiários já aderiram ao acordo de ressarcimento, que segue disponível

Saúde

Casos de dengue apresentam queda em Aquidauana

Município está entre os que registraram baixa incidência nas últimas semanas, mas segue em alerta após óbito confirmado pela doença

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo