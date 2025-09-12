Inscrições abertas para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Estudantes do 8º e 9º ano e professores podem se inscrever até 30 de setembro
Mais informações sobre a olimpíada estão disponíveis no site oficial / Agência Brasil
Estão abertas até o dia 30 de setembro as inscrições para a 4ª edição da ONEE (Olimpíada Nacional de Eficiência Energética), competição educacional promovida pela Aneel (Nacional de Energia Elétrica).
Voltada para estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental e seus professores, a olimpíada tem como objetivo promover a conscientização sobre o uso responsável da energia elétrica, os impactos ambientais e sociais do consumo e estimular práticas sustentáveis por meio da gamificação – o uso de elementos de jogos para aumentar o engajamento e a aprendizagem.
A edição 2025 da ONEE contará com a participação de 48 distribuidoras de energia elétrica e tem a meta de envolver 500 mil estudantes de todo o país.
Como participar
A participação é gratuita e os interessados devem se inscrever por meio do site oficial da competição: www.onee.org.br.
Etapas da competição
A olimpíada será dividida em duas fases:
Professores também participarão de uma formação a distância de 40 horas e contarão com mentorias coletivas.
Premiação
Para professores:
Para estudantes:
Mais informações sobre a olimpíada estão disponíveis no site oficial. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail contato@onee.org.br.
