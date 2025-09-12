Inscrições abertas para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Mais informações sobre a olimpíada estão disponíveis no site oficial / Agência Brasil

Voltada para estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental e seus professores, a olimpíada tem como objetivo promover a conscientização sobre o uso responsável da energia elétrica, os impactos ambientais e sociais do consumo e estimular práticas sustentáveis por meio da gamificação – o uso de elementos de jogos para aumentar o engajamento e a aprendizagem.

Estão abertas até o dia 30 de setembro as inscrições para a 4ª edição da ONEE (Olimpíada Nacional de Eficiência Energética), competição educacional promovida pela Aneel (Nacional de Energia Elétrica).

A edição 2025 da ONEE contará com a participação de 48 distribuidoras de energia elétrica e tem a meta de envolver 500 mil estudantes de todo o país.

Como participar

A participação é gratuita e os interessados devem se inscrever por meio do site oficial da competição: www.onee.org.br.

Etapas da competição

A olimpíada será dividida em duas fases:

Fase 1: desafios interativos e gamificados sobre eficiência energética.

Fase 2: prova objetiva, que poderá ser feita no site ou aplicativo da ONEE.

Professores também participarão de uma formação a distância de 40 horas e contarão com mentorias coletivas.

Premiação

Para professores:

Regional (100 premiados): vale-presente de R$ 2 mil para os 20 melhores de cada região do país.

Estadual (27 premiados): viagem com todas as despesas pagas para Brasília para o melhor de cada estado e do Distrito Federal.

Nacional adicional (3 premiados): vales-presente de R$ 15 mil (1º), R$ 10 mil (2º) e R$ 7,5 mil (3º).

Por alunos destaque (3 premiados): professores dos três alunos mais bem colocados nacionalmente também ganham os mesmos prêmios acima.

Para estudantes:

10 mil medalhas para os melhores colocados.

Premiação estadual: o melhor aluno de cada estado e do DF recebe uma viagem com acompanhante para Brasília e um notebook.

Premiação nacional adicional: os cinco alunos com melhor pontuação recebem um vale-presente de R$ 2 mil.

Mais informações sobre a olimpíada estão disponíveis no site oficial. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail contato@onee.org.br.

