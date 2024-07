Inscrições abertas para banco de itens do Enem

Aplicativo do Enem / Agência Brasil

As inscrições para credenciamento de colaboradores interessados em compor o Banco de Colaboradores do Banco Nacional de Itens (BC-BNI) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão abertas. Os docentes devem efetuar a inscrição até o dia 22 de agosto, pelo Sistema BNI.

As áreas contempladas são: linguagens e códigos; matemática e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizará a classificação dos candidatos a partir da conferência dos documentos comprobatórios. Serão destinadas 20% das vagas de cada área a candidatos autodeclarados pretos, pardos e quilombolas; 3% para candidatos autodeclarados indígenas; 5% para candidatas mulheres e 5% para pessoas com deficiência.

Entre os requisitos, o candidato deve:

Ser docente como servidor efetivo, ativo ou inativo, do ensino público, básico ou superior, nas esferas municipal, estadual, distrital ou federal;

Ter formação prevista na área pretendida;

Ter experiência como docente no ensino médio;

Ter disponibilidade e aptidão para elaboração e revisão técnico-pedagógica de itens que poderão compor os instrumentos de avaliação do Inep.

Capacitação

A convocação para a capacitação não garante ao participante a condição de colaborador do BNI. Para tanto, é necessário que o convocado conclua o processo de capacitação e obtenha aproveitamento mínimo nas atividades. As capacitações poderão ocorrer na modalidade presencial ou a distância.

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

*Com informações do Ministério da Educação.