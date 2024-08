Inscrições Abertas para o Auxílio TCC no 1º Semestre

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para o processo seletivo do Auxílio aos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) referente ao primeiro semestre letivo de 2024.

São oferecidos 22 benefícios em cada um dos dez campus da instituição, contemplando os cursos técnicos e de graduação nas seguintes localidades: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O edital disponível na Central de Seleção especifica que serão disponibilizados 22 auxílios neste primeiro semestre, com a mesma quantidade prevista para o segundo semestre. A distribuição das vagas é idêntica para ambos os períodos.

Quem pode participar?

Estudantes da instituição que estejam matriculados em cursos técnicos ou de graduação, com propostas de TCC aprovadas e que ainda não tenham recebido outro auxílio para a elaboração do trabalho.

Detalhes do auxílio

O montante total disponível para os 44 auxílios durante o ano de 2024 é de R$ 14.300. O benefício será concedido em parcela única, variando de R$ 250 (para cursos técnicos) a R$ 400 (para graduação).

Como se inscrever

O prazo para inscrições para o primeiro semestre vai até 14 de agosto. Os interessados devem se inscrever através da Página do Candidato, preenchendo os seguintes requisitos:

- Dados solicitados no formulário de inscrição

- Atualização do Questionário Socioeconômico (se aplicável)

- Cópia da última declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e recibo de entrega à Receita Federal de todos os membros da família (para estudantes com renda per capita de até um salário mínimo e meio)

- Proposta de TCC (projeto ou pré-projeto, em arquivo com tamanho máximo de 20 MB)

- Confirmação da coordenação de curso ou eixo referente à aprovação do professor-orientador (Anexo I)

- Foto do cartão do banco ou comprovante com os dados bancários

Estudantes que já participaram dos editais nº 007/2024 ou nº 017/2024 e foram contemplados ou estão na lista de espera não precisam apresentar documentação adicional de comprovação de renda, apenas devem preencher o Anexo III.

Critérios de Seleção

A seleção será baseada na análise da proposta de TCC e na renda dos candidatos. Estudantes com renda per capita de até um salário mínimo e meio terão prioridade. O resultado preliminar será divulgado em 27 de agosto.

Segunda chamada

Para quem deseja se inscrever no processo seletivo do segundo semestre, as inscrições ocorrerão entre 18 de novembro e 2 de dezembro, com o resultado preliminar sendo divulgado no dia 10 de dezembro.

Os beneficiários devem comprovar a conclusão do TCC em até sete meses após o recebimento do auxílio, enviando a cópia da ata de defesa para o e-mail da Diretoria de Ensino do campus onde estão matriculados.

Auxílio TCC

O auxílio visa apoiar os estudantes com propostas de TCC já aprovadas, oferecendo suporte financeiro para o desenvolvimento ou conclusão dos trabalhos, através do Programa de Permanência e Êxito dos Cursos Técnicos e de Graduação. O objetivo é melhorar os índices de permanência e êxito dos estudantes em todos os níveis e modalidades de ensino oferecidos pela instituição, destacando a importância do TCC como parte fundamental da formação acadêmica.