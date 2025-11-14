Acessibilidade

14 de Novembro de 2025 • 18:23

Educação

Inscrições abertas para seleção de professores temporários da REE-MS

Será admitida a inscrição somente via internet até as 17h do dia 25 de novembro de 2025

Redação

Publicado em 14/11/2025 às 16:39

Remuneração chega a R$ 7,5 mil / SED-MS

A Secretaria de Estado de Educação (SED) e a Secretaria de Administração (SAD) publicaram no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (13) o Edital nº 1/2025, que abre o Processo Seletivo Simplificado para formação do Banco Reserva de Profissionais da Função Docente Temporária da Rede Estadual de Ensino (REE-MS).

O banco será formado pelos candidatos classificados conforme etapas, componentes curriculares, modalidades e município de escolha. A convocação ocorrerá apenas conforme necessidade da rede, sem garantia de contratação automática.

Podem participar profissionais com licenciatura na área desejada e que preencham os requisitos legais para atuação no serviço público estadual. Professores efetivos da REE também poderão concorrer, desde que não ultrapassem o limite de 50 horas semanais.

A função temporária prevê jornada de até 40 horas semanais, distribuídas entre manhã, tarde e noite, conforme necessidade da SED. As vagas abrangem Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Especial, em todos os 79 municípios.

A remuneração para 40 horas semanais é de R$ 7.512,00, com pagamento proporcional à carga horária atribuída no momento da convocação.

O processo seletivo terá quatro etapas: inscrição, prova objetiva, avaliação curricular (títulos) e avaliação presencial dos candidatos PCD, negros ou indígenas, feita por equipe multiprofissional.

Etapas

As datas, horários e locais de todas as fases serão divulgados em editais específicos no site do Instituto Avalia. Não haverá segunda chamada em caso de ausência.

Candidatos podem solicitar atendimento diferenciado para a prova, como intérprete de Libras, prova ampliada ou tempo adicional. Os pedidos devem ser enviados até 25 de novembro.

As inscrições estão abertas exclusivamente via internet, no site www.avalia.org.br, até as 17h do dia 25 de novembro. A taxa é de R$ 70,00 e deve ser paga até o mesmo dia. Pedidos de isenção puderam ser enviados até 14 de novembro.

Há cotas para candidatos PCD (5%), negros (20%) e indígenas (3%), conforme legislação vigente e regras do edital.

A prova objetiva será aplicada no dia 7 de dezembro, no período vespertino, em sete municípios. O cartão com local e horário estará disponível a partir de 2 de dezembro.

A prova de títulos será opcional, com envio dos documentos até 5 de dezembro. A classificação final e homologação serão publicadas em edital próprio.

O processo seletivo terá validade de dois anos, sem possibilidade de prorrogação.

