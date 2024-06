Inscrições abertas para 'VIII Meeting Nacional de Farmácia Clínica'

Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo / Divulgação

Estão abertas as inscrições para o ‘VIII Meeting Nacional de Farmácia Clínica’, que acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

O evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) pela coordenadoria de Assistência Farmacêutica e ESP (Escola de Saúde Pública) Dr. Jorge David Nasser, com o apoio do Instituto Sul-Mato-Grossense de Assistência Farmacêutica, CRF/MS (Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul) e CFF (Conselho Federal de Famácia).

A 8ª edição do evento terá como tema ‘20 anos da Política Nacional de Medicamentos – Assistência Farmacêutica, Caminhos Inovadores e Perspectivas Futuras’ com a proposta de abordar temas atuais, integrando a saúde dentro do ecossistema e levando aos participantes conteúdos com palestrantes de renome nacional e internacional.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a data do evento através do link: https://doity.com.br/8meetingfarmaciaclinica

Submissão de trabalhos

Termina no dia 15 de julho o prazo para a submissão de trabalhos para o ‘VIII Meeting Nacional de Farmácia Clínica’ que acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto.

As instruções para a submissão de trabalhos podem ser conferidas através do link: https://doity.com.br/8meetingfarmaciaclinica/artigos

Cada resumo pode ter até 10 participantes e cada inscrito poderá submeter até 5 trabalhos por autor e co-autor, sendo necessário que pelo menos um dos autores esteja com a inscrição confirmada no evento. A confirmação do aceite dos resumos será disponibilizada no site do evento no dia 30 de julho, após análise da Comissão Científica.

*Com informações da Comunicação SES