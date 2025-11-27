Acessibilidade

27 de Novembro de 2025

Educação

Inscrições de cursos técnicos do IFMS Aquidauana terminam na próxima semana

Interessados têm até 1º de dezembro para concorrer a 40 vagas em Administração

Redação

27/11/2025

IFMS de Aquidauana / Divulgação

As inscrições para o curso técnico gratuito em Administração oferecido pelo IFMS de Aquidauana seguem abertas somente até a próxima semana, encerrando na segunda-feira, 1º de dezembro. A oportunidade é voltada a jovens e adultos que desejam iniciar os estudos no primeiro semestre de 2026.

O curso integra a modalidade EJA EPT, destinada a candidatos com 18 anos ou mais que tenham concluído ou estejam finalizando o ensino fundamental até o período de matrícula. As aulas serão presenciais, no período noturno, permitindo que estudantes conciliem o estudo com outras atividades.

A unidade de Aquidauana oferta 40 vagas, enquanto outros campi do IFMS disponibilizam cursos como Agricultura, Marketing e Manutenção e Suporte em Informática. Apesar do catálogo variado em nível estadual, o curso de Administração concentra a demanda local e tem foco no mercado regional.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online, pela Central de Seleção do IFMS. A seleção será realizada por sorteio eletrônico no dia 17 de dezembro, e quando o número de inscritos for menor que o de vagas, todos os candidatos com inscrição homologada serão convocados para matrícula.

O resultado final está previsto para 14 de janeiro, e as aulas devem começar em fevereiro de 2026. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.

