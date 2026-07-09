Inscrições gratuitas para  2º semestre do Prouni podem ser feitas até esta sexta-feira

Nesta edição, o Prouni disponibiliza mais de 471 mil bolsas de estudos / Valter Campanato/Agência Brasil

Termina às 23h59 desta sexta-feira (10), pelo horário de Mato Grosso do Sul, o prazo para estudantes interessados em participar do processo seletivo do Prouni (Programa Universidade para Todos) referente ao segundo semestre de 2026.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na área destinada ao Prouni, do MEC (Ministério da Educação).

Nesta edição, o programa disponibiliza mais de 471 mil bolsas de estudos, entre integrais e parciais, distribuídas em 879 instituições privadas de ensino superior de todo o país.

As bolsas integrais cobrem 100% do valor da mensalidade, enquanto as parciais garantem desconto de 50% nos cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

O Ministério da Educação publicou um passo a passo para ajudar os interessados a fazer a inscrição. Confira aqui.

Quem pode participar

Para concorrer a uma bolsa do Prouni 2026/2, o estudante precisa ter concluído o ensino médio, ter participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nas edições de 2024 ou 2025, alcançado média mínima de 450 pontos nas cinco provas e não ter zerado a redação.

Também é necessário se enquadrar em pelo menos uma das condições previstas pelo programa, como ter cursado todo o ensino médio em escola pública, ter estudado em instituição privada como bolsista integral ou parcial, ou ter feito parte da formação entre escolas públicas e privadas.

O processo seletivo também contempla PCD (pessoas com deficiência), conforme a legislação, e professores da rede pública de ensino que estejam em atividade e busquem cursos de licenciatura ou pedagogia. Para esses docentes, não há exigência do limite de renda aplicado aos demais candidatos.

Estudantes que participaram do Enem como treineiros, ou seja, apenas para testar conhecimentos antes da conclusão do ensino médio, não podem disputar as bolsas do Prouni.

Critérios de renda

Além dos requisitos educacionais, os candidatos precisam atender aos critérios de renda estabelecidos pelo programa.

Para conseguir uma bolsa integral, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até 1,5 salário mínimo.

Já para as bolsas parciais, que cobrem metade da mensalidade, o limite é de até três salários mínimos por integrante da família.

Inscrição e modalidades de concorrência

Durante a inscrição, o candidato deverá escolher se deseja disputar vagas pela ampla concorrência ou pelas modalidades destinadas a pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos.

A classificação será feita considerando a melhor nota obtida pelo participante no Enem entre as edições válidas.

Além da pontuação, serão analisados critérios como modalidade de concorrência, curso escolhido, turno, local de oferta e instituição de ensino.

Resultado e calendário

A divulgação da primeira chamada dos candidatos pré-selecionados está prevista para o dia 15 de julho, enquanto a segunda chamada será publicada em 05 de agosto.

Os estudantes aprovados na primeira chamada deverão comprovar as informações apresentadas na inscrição entre os dias 15 e 24 de julho. Já os convocados na segunda chamada terão de 05 a 14 de agosto para realizar a confirmação.

Confira o cronograma do Prouni 2026/2:

- Inscrições: de 07 a 10 de julho;

- Resultado da primeira chamada: 15 de julho;

- Resultado da segunda chamada: 05 de agosto;

- Lista de espera: 26 e 27 de agosto;

- Resultado da lista de espera: 01º de setembro.

Sobre o Prouni

Criado para ampliar o acesso ao ensino superior, o Programa Universidade para Todos tem como público-alvo estudantes brasileiros que ainda não possuem diploma de graduação.

Os processos seletivos do Prouni são realizados duas vezes por ano, oferecendo oportunidades de ingresso no primeiro e no segundo semestre letivo.

As regras completas do processo seletivo do segundo semestre de 2026 estão disponíveis no edital nº 51/2026, publicado pelo Ministério da Educação.

