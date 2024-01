Inscrições para concurso em Sonora seguem abertas

Inep

A prefeitura de Sonora, segue com inscrições abertas para concurso público de nível fundamental, médio e superior.

O período de inscrições fecham neste domingo, dia 21. Para quem deseja isenção da taxa de inscrição, o prazo para se inscrever vai até quinta-feira, dia 25 de janeiro.

Segundo o Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), a prova será realizada no dia 17 de março, com salários entre R$ 1.026,92 e R$ 12 mil.

A banca organizadora do certame é a IPPEC, www.ippec.org.br, site onde o candidato deve fazer a inscrição.