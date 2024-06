Inscrições para cursos profissionalizantes do Pronatec em Aquidauana encerram dia 26

Sede da Secretaria Estadual de Saúde / Divulgação

A SED (Secretaria de Estado de Educação) informa que estão abertas, de 10 a 26 de Junho, as pré-matrículas para os cursos profissionalizantes do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) – Mulheres Mil, de Formação Inicial e Continuada. Eles serão ofertados de forma gratuita em Campo Grande, Aquidauana, Camapuã e Dourados.

Campo Grande

No Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria de Lourdes Widal Roma e Centro Estadual de Educação Profissional Hércules Maymone: Comunidade Mandela: cursos de maquiador.

Aquidauana

Centro de Educação Profissional Geraldo Afonso Garcia Ferreira (CEPA): Organização da Sociedade Civil Associação de Mulheres Independentes na Ativa - AMINA: curso de manicure e pedicure.

Camapuã

Centro Estadual de Educação Profissional Márcio Elias Nery: Secretaria de Assistência Social do município: cursos de manicure e pedicure.

Dourados

Centro Estadual de Educação Profissional Profª Evanilde Costa da Silva: cursos de manicure e pedicure.

Todos os cursos são destinados para mulheres em situação de vulnerabilidade social que possuam a escolaridade mínima de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) completo e 16 anos ou mais.

Inscrição

A pré-matrícula poderá ser realizada pelo Portal da Matrícula Digital, no link: http://www.matriculadigital.ms.gov.br/MatriculaDigital/Home

Para mais informações, contate a equipe do Pronatec no telefone (67) 3314-1228 (somente WhatsApp). Acompanhe as redes sociais Facebook e Instagram: @pronatecms

*Com informações da SED