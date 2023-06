Inscrições para Enem 2023 continuam abertas

Inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio podem ser feitas até 16 de junho / Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Continua aberto o período de inscrição para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2023. Os interessados têm até dia 16 para preencher o formulário na Página do Participante, no site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).As provas serão nos dias 05 e 12 de novembro.

O Enem 2023 é voltado prioritariamente para estudantes que estejam no último ano do Ensino Médio que já tenham concluído essa fase. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como “treineiros”. Pessoas privadas de liberdade também podem participar.

ACESSO - As notas no ENEM podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao ProUni (Programa Universidade para Todos), além de serem necessárias para financiamentos estudantis, como o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

TAXA - A inscrição só será validada após o pagamento da taxa, no valor de R$ 85, que deve ser paga até 21 de junho. A guia de cobrança (boleto) é gerada na própria página do participante. Os interessados podem efetuar o pagamento da guia por meio de PIX, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança. O resultado para quem pediu isenção de taxa foi divulgado em 19 de maio.

ACESSIBILIDADE - O Enem também oferece recursos de acessibilidade para quem tem deficiência, condições especiais para fazer a prova e tratamento pelo nome social. Quem necessita de atendimento especializado e do Tratamento pelo Nome Social, de acordo com o Edital, deve fazer a solicitação no momento da inscrição. A inscrição e a prova também são oferecidas em Libras.