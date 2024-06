Inscrições para o Enem encerram hoje

Aplicativo do Enem / Agência Brasil

Esta sexta-feira (14) é o último dia para se inscrever no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O prazo inicialmente era a sexta-feira passada (7), mas foi prorrogado em uma semana pelo MEC (Ministério da Educação).

A taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser paga até quarta-feira (19). Estudantes de escola pública não precisam pagar.

As inscrições podem ser feitas neste link, acessando a "Página do Participante". Candidatos de Mato Grosso do Sul precisam ficar atentos, pois têm uma hora a menos de prazo para se inscrever. Elas ficarão disponíveis até as 22h59 devido ao fuso horário.

Este ano, as provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, os dois primeiros domingos do mês.

A abertura dos portões será às 12h e o fechamento às 13h (horário de Brasília) nos dois dias. Os candidatos poderão começar a responder às 13h30. O término das avaliações será às 19h no primeiro dia de aplicação e às 18h30 no segundo dia.

A divulgação do gabarito está prevista para 20 de novembro. O resultado final será publicado apenas em 13 de janeiro de 2025.