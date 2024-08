Inscrições para o Integra UFMS 2024 encerram na próxima segunda

UFMS Aquidauana / Ronald Regis

Até o dia 19 de agosto, estudantes, servidores e egressos da Universidade têm a oportunidade de se inscrever no Integra UFMS 2024. Este evento, que é o maior de natureza científica no estado de Mato Grosso do Sul, acontecerá entre os dias 21 e 25 de outubro, na Cidade Universitária.

Para participar, os interessados devem enviar suas propostas pelo Sistema de Informação e Gestão de Projetos (Sigproj). É necessário preencher o formulário disponível na plataforma e, se o autor for estudante ou egresso, anexar a autorização do orientador ou coordenador do projeto em formato PDF. Caso o proponente seja o coordenador do projeto, essa autorização não é necessária.

A coordenadora geral do evento e diretora da Escola de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), Liana Dessandri Duenha Garanhani, esclarece que a submissão deve incluir a proposta, a descrição, o banner, o vídeo e o resumo, que serão utilizados na publicação, apresentação presencial e divulgação científica do Integra UFMS 2024.

Serão aceitos trabalhos relacionados a programas e ações institucionais das pró-reitorias de Extensão, Cultura e Esporte, Pesquisa e Pós-Graduação, Graduação, agências de Internacionalização e Inovação, e de Educação Digital e a Distância, além da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec-MS). Os proponentes também têm a opção de apresentar seus trabalhos em escolas de ensino fundamental e médio por meio do Programa Vem Pra UFMS, bastando manifestar interesse no formulário de submissão no Sigproj.

Uma novidade desta edição é a inclusão de estudantes de universidades parceiras internacionais, graças a um acordo de cooperação estabelecido pela Aginova. “O Integra UFMS 2024 oferece grandes benefícios para a integração acadêmica e a ampliação da divulgação científica. Sendo o maior evento desse tipo no estado, proporciona não apenas a publicação, mas também a consolidação dos trabalhos apresentados”, afirma Liana.

Outra inovação é a criação do Passaporte da Ciência. “Essa iniciativa será implementada durante a Fetec-MS. Todos os participantes, seja como expositores ou visitantes, receberão um passaporte que deve ser carimbado em pontos específicos da Universidade”, destaca Liana.

Para este ano, a expectativa é receber cerca de dois mil trabalhos, abrangendo diversas áreas da Universidade, como ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo, inovação, internacionalização e sustentabilidade. “Como cada trabalho conta com vários autores, estimamos um público total de seis a oito mil pessoas”, conclui Liana.