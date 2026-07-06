Inscrições para o Prouni do 2º semestre começam nesta terça-feira

Candidatos podem concorrer a bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior até sexta-feira
Programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais / rafapress/Shutterstock
As inscrições para o processo seletivo do Prouni (Programa Universidade para Todos) referente ao segundo semestre de 2026 começam nesta terça-feira (07) e seguem abertas até sexta-feira (10). A participação é gratuita e deve ser realizada exclusivamente pela internet.
Os interessados devem se inscrever por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do MEC (Ministério da Educação). O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais, que cobrem 50% do valor da mensalidade, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica de instituições privadas de ensino superior.
Durante a inscrição, o candidato poderá optar por concorrer às vagas de ampla concorrência ou às destinadas às políticas afirmativas, voltadas a pessoas com deficiência, indígenas, pretos e pardos.
Quem pode participar
Para concorrer a uma bolsa, o estudante deve ter concluído o ensino médio e participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2024 ou 2025. Também é necessário ter obtido média mínima de 450 pontos nas cinco provas e não ter zerado a redação.
Além desses requisitos, o candidato deve se enquadrar em pelo menos uma das seguintes situações:
Os participantes do Enem na condição de treineiros não podem participar da seleção.
Para obter bolsa integral, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por integrante da família.
Classificação
A classificação dos candidatos levará em consideração a melhor nota obtida pelo estudante entre as edições de 2024 e 2025 do Enem. Também serão observados o curso escolhido, o turno, a instituição de ensino, o local de oferta e a modalidade de concorrência informada no momento da inscrição.
Cronograma
O resultado da primeira chamada será divulgado em 15 de julho, enquanto a segunda chamada está prevista para o dia 05 de agosto.
Os candidatos convocados na primeira chamada deverão comprovar as informações entre os dias 15 e 24 de julho. Já os selecionados na segunda chamada terão de 05 a 14 de agosto para apresentar a documentação exigida.
O cronograma também prevê manifestação de interesse na lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado dessa etapa será divulgado em 01º de setembro.
As regras completas do processo seletivo estão previstas no Edital nº 51/2026, publicado pelo MEC.
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