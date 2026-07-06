Inscrições para o Prouni do 2º semestre começam nesta terça-feira

Programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais / rafapress/Shutterstock

As inscrições para o processo seletivo do Prouni (Programa Universidade para Todos) referente ao segundo semestre de 2026 começam nesta terça-feira (07) e seguem abertas até sexta-feira (10). A participação é gratuita e deve ser realizada exclusivamente pela internet.

Os interessados devem se inscrever por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do MEC (Ministério da Educação). O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais, que cobrem 50% do valor da mensalidade, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica de instituições privadas de ensino superior.

Durante a inscrição, o candidato poderá optar por concorrer às vagas de ampla concorrência ou às destinadas às políticas afirmativas, voltadas a pessoas com deficiência, indígenas, pretos e pardos.

Quem pode participar

Para concorrer a uma bolsa, o estudante deve ter concluído o ensino médio e participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2024 ou 2025. Também é necessário ter obtido média mínima de 450 pontos nas cinco provas e não ter zerado a redação.

Além desses requisitos, o candidato deve se enquadrar em pelo menos uma das seguintes situações:

ter cursado todo o ensino médio em escola pública;

ter estudado em instituição privada na condição de bolsista integral ou parcial;

ter concluído o ensino médio em escolas públicas e privadas;

ser pessoa com deficiência, conforme previsto na legislação;

ser professor da rede pública em exercício e interessado em cursos de licenciatura ou pedagogia. Nesse caso, não há exigência de comprovação de renda.

Os participantes do Enem na condição de treineiros não podem participar da seleção.

Para obter bolsa integral, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por integrante da família.

Classificação

A classificação dos candidatos levará em consideração a melhor nota obtida pelo estudante entre as edições de 2024 e 2025 do Enem. Também serão observados o curso escolhido, o turno, a instituição de ensino, o local de oferta e a modalidade de concorrência informada no momento da inscrição.

Cronograma

O resultado da primeira chamada será divulgado em 15 de julho, enquanto a segunda chamada está prevista para o dia 05 de agosto.

Os candidatos convocados na primeira chamada deverão comprovar as informações entre os dias 15 e 24 de julho. Já os selecionados na segunda chamada terão de 05 a 14 de agosto para apresentar a documentação exigida.

O cronograma também prevê manifestação de interesse na lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado dessa etapa será divulgado em 01º de setembro.

As regras completas do processo seletivo estão previstas no Edital nº 51/2026, publicado pelo MEC.