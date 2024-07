Inscrições para o Prouni são gratuitas

Ministério da Educação não cobra taxa de inscrição para a seleção / Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As inscrições no Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2024 são gratuitas e devem ser realizadas, exclusivamente, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) oferta 243.850 bolsas, sendo 170.319 integrais (100%)e 73.531parciais (50%), distribuídas em367cursos de 901instituições participantes do programa.

Os estudantes têm até a próxima sexta-feira, 26 de julho, para se inscreverem na seleção. O candidato precisa ter o Login ÚnicodoGovernoFederal e criar uma conta no portal gov.br. Caso já esteja cadastrado, basta realizar o login com Cadastro de Pessoa Física (CPF) esenha.

No momento da inscrição, os candidatos devem informar endereço dee-maile número de telefone válidos;preencher dados cadastrais próprios e referentes ao grupo familiar; eselecionar,porordem de preferência, atéduasopções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência entre as disponíveis,conformearenda familiar bruta mensal per capitado estudante.

Além disso, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2022 ou 2023, obtendo nota mínima de 450 pontos na média das cinco provas e nota acima de zero na redação. A s regras do processo seletivo também incluem o cumprimento dos critérios socioeconômicos, com renda familiar per capita que não exceda um salário mínimo e meio para bolsas integrais e três salários mínimos para bolsas parciais.

Prouni

Criadoem2004, oPrograma Universidade para Todos oferta bolsas de estudointegrais e parciaisem cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas.OProuniocorre duas vezes ao anoetem comopúblico-alvo o estudante sem diploma de nível superior.

*Com informações do MEC.