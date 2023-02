Inscrições para Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas estão abertas

Escola Municipal Erson Gomes / Foto: Ilustrativa/Arquivo

Já estão abertas as inscrições da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Podem se inscrever unidades municipais, estaduais e federais de forma online até o dia 17 de março.

Com organização do IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), a olimpíada é considerada a maior competição científica do Brasil, reunindo mais de 18 milhões de estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. No ano passado, foram 18,1 milhões de alunos de 54 mil escolas, atingindo 99,78% dos municípios brasileiros.

Em entrevista para Agência Brasil, o diretor adjunto do IMPA e coordenador-geral da OBMEP, Claudio Landim, disse nesta quinta-feira (2) que a grande novidade do certame este ano é a criação de medalhas regionais.

“A gente sabe da importância dessas medalhas no estímulo ao ensino da matemática. Assim, resolvemos aumentar o número de medalhas concedidas aos estados”, revelou. Dessa forma, o aluno concorrerá a medalhas nacionais, mas, ao mesmo tempo, vai participar de uma disputa interna no seu estado. Cada estado vai distribuir um certo número de medalhas de ouro, prata e bronze para os seus alunos.

Landim pontua que este ano serão distribuídas cerca de 30 mil medalhas e 51 mil menções honrosas. As medalhas de ouro também passam de 75 para 150, aumentando o número de premiados. “Com isso, a gente espera ter um número cada vez maior de alunos participando e tentando conquistar uma medalha”, afirmou.

A inscrição é feita pelas escolas, que devem preencher a ficha disponível no site da OBMEP, informar o código no Ministério da Educação e no INPE (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e criar uma senha.

Prova

A primeira fase da olimpíada será a prova objetiva com 20 questões e, a segunda, por uma prova discursiva de seis questões. A primeira fase será no dia 30 de maio. A divulgação dos aprovados para a segunda etapa será feita em 2 de agosto, com a prova ocorrendo no dia 7 de outubro.

As provas são preparadas de acordo com o grau de escolaridade do aluno: nível 1 (6º e 7º anos), nível 2 (8º e 9º anos) e nível 3 (ensino médio). A divulgação dos premiados está prevista para 20 de dezembro.

Clique aqui para se inscrever e conferir o regulamento.

*Com Agência Brasil.