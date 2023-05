Inscrições para qualificação profissional a distância do IFMS continuam abertas

IFMS / Divulgação/IFMS

Continuam abertas as inscrições para cursos de qualificação profissional no IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). A unidade de Aquidauana disponibiliza 80 oportunidades.

Das vagas, são 40 para operador de computador e 40 para vendedor.

Os cursos são de Formação Inicial e Continuada a distância, também chamados FIC EAD, e possuem duração média de quatro meses. Alguns cursos preveem encontros semanais presenciais no polo em que o estudante estiver matriculado.

O quadro completo de vagas, com a escolaridade e a idade mínimas exigidas para o curso escolhido e dias e turnos dos encontros presenciais, se houver, bem como o cronograma do processo seletivo estão disponíveis no edital de abertura, publicado na Central de Seleção do IFMS.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas até 11 de junho de 2023, pela Página do Candidato da Central de Seleção.

No ato da inscrição, o candidato deverá informar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) em seu nome e escolher uma das opções de cursos oferecidos pelo IFMS no edital.

Os candidatos que não têm acesso à internet poderão fazer a inscrição nos endereços e horários informados no anexo III do edital de abertura do processo seletivo.

Seleção

Os inscritos serão selecionados e classificados por sorteio eletrônico, a ser realizado no dia 16 de junho, sob responsabilidade do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância do IFMS.