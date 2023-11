Inscrições para vagas remanescentes do Fies começam nesta sexta-feira

Fundo de Financiamento Estudantil / Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O MEC (Ministério da Educação) publicou nesta quinta-feira, 16 de novembro, edital com as regras e o cronograma do processo seletivo para as vagas remanescentes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). As inscrições — que começam nes t a sexta-feira, 17 de novembro , e seguem até o dia 24 de novembro — são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet, no portal Acesso Único . O resultado da pré-seleção em chamada única será divulgado no dia 30 de novembro.

Quem for selecionado poderá contratar o financiamento já com abrangência a partir de julho de 2023. Ou seja, com o Fies Vagas Remanescentes , todo o segundo semestre de 2023 poderá ser financiado, mesmo para quem não está em situação de inadimpl ência na instituição de ensino. Nesse caso, o estudante pode até reaver valores já pagos durante esse período , se assim preferir .

Podem se inscrever todos os estudantes com matrícula ativa , na condição de cursando regularmente o mesmo curso , turno e localidade da instituição de ensino participante do Fies que se ofert e nessa edição . Além disso, o s estudantes precisam atend er às demais exigências do programa , como a de possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários-mínimos .

Cerca de 60 mil vagas são ofertadas agora, com a retomada do Fies Vagas Remanescentes, que estava interrompido desde 2021. Nessa edição, diferente mente de edições passadas, quando a ocupação das vagas se dava apenas por ordem do registro da inscrição no sistema, os inscritos serão selecionados de acordo com a classificação de suas notas no Enem (Exame Nacional do Ensino Media). Serão consideradas as edições do E xame a partir de 2010. A nota mínima exigida é de 450 pontos na média das cinco provas do E nem , bem como nota superior a zero na prova de redação.

Classificação

Bolsistas parciais (50%) do Prouni (Programa Universidade p ara Todos) estão em primeiro lugar na lista de priori tários para o critério de classificação no processo seletivo de ocupação das vagas remanescentes do Fies , desde que não possu a m graduação e não tenha m sido beneficiário s do Fies . Já e m segundo lugar , estão os estudantes que não t êm um diploma de curso de graduação e nunca foram beneficiados com o Fies. Depois, em terceiro lugar, estão aqueles que não têm um diploma de curso de graduação, mas que já foram beneficiados pel o Fies em outro momento, tendo quitado o financiamento. Em quarto lugar, estão os estudantes com diploma de graduação, mas que nunca t iveram contrato com o Fies . P or último, estão o s estudante s com diploma de curso de graduação e beneficiário s do Fies que consegui ram quitar o financiamento do seu curso.

Cronograma

Fies Vagas Remanescentes

Inscrição: de 17 a 24 de novembro

Resultado da chamada única (pré-seleção): 30 de novembro

Complementação da pré-seleção: de 1º a 4 de dezembro

Resultado da lista de espera (pré-seleção): 8 de dezembro

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil oferta vagas para estudantes poderem financiar seus estudos, prioritariamente, em cursos de graduação em instituições não gratuitas participantes do programa — desde que tais cursos obtenham avaliação positiva no Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior). Será considerada avaliação positiva a obtenção de conceito igual ou maior a três.