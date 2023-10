Integra UFMS inicia apresentações de trabalhos no Ginásio Moreninho

Integra UFMS 2023 segue até sexta-feira / Divulgação

O Integra UFMS 2023 iniciou a apresentação dos trabalhos das sessões técnicas na tarde desta quarta-feira, 25, no Ginásio Moreninho. Serão apresentados mais de 1,6 mil projetos ligados aos programas institucionais de Bolsas da Iniciação Científica, de Iniciação à Docência e de Educação Tutorial, à Extensão Universitária e às Empresas Juniores da UFMS. Para conferir a programação completa basta acessar a página.

Para o reitor Marcelo Turine, o evento oferece destaque aos jovens que ingressam na Universidade e oferece a oportunidade de divulgar iniciativas que são desenvolvidas na Instituição para o público em geral. “Para nós é uma grande satisfação, pois temos cientistas que iluminaram a ciência no mundo e é isso que a Fetec e o Integra UFMS fazem: trazem os jovens para Universidade, para educação, para nós conseguirmos resolver os problemas e desafios da sociedade, e assim ajudarmos a ter um país e um Mato Grosso do Sul melhor”, disse.

A vice-reitora Camila Ítavo ressaltou a satisfação em aproximar os jovens da UFMS. Durante o Integra UFMS, os estudantes da graduação e da pós-graduação também têm a oportunidade de dialogar com alunos da Educação Básica que participam da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec-MS). “É um momento muito especial de conexão. Parabenizo a todos que estão neste processo e esperamos que a cada ano o evento seja cada vez maior”.

A coordenadora do Integra UFMS 2023, Liana Dessandre Duenha, enfatizou que o Integra 2023 representa um sonho para a comunidade universitária. “Esse sonho é um conjunto enorme de pessoas envolvidas, que vem sendo realizado desde 2017. Durante essa semana vamos apresentar mais de 1,6 mil trabalhos científicos e contamos com a participação de todos nossos estudantes e professores durante o evento. Venham, participem!”, convidou.

É a primeira vez que o estudante do Curso de Matemática do Câmpus de Paranaíba, Wellington Gabriel da Silva, participa do Integra UFMS 2023. Ele está apresentando um projeto sobre astrofísica. “Nossa ideia é estudar como a matemática é importante para o estudo da astrofísica e principalmente trabalhar com as equações diferenciais ordinárias que a gente usa para calcular a variação, do movimento dos corpos celestes, principalmente, usando as equações do movimento ali do Kepler e do Newton”.

“Participar do Integra UFMS 2023 é extraordinário, pois aqui estamos mostrando o nosso trabalho na prática para todos os estudantes e para a comunidade externa. Isso faz despertar e a curiosidade e o olhar para a ciência”, disse a estudante do Curso de Enfermagem do Câmpus de Três Lagoas, Brena Cristina Leite.

As apresentações da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul, com trabalhos de alunos da Educação Básica, terminaram na manhã desta quarta-feira, 25. Ao todo foram apresentados 250 projetos de Iniciação Científica e a premiação será realizada logo mais, às 17h30, no Teatro Glauce Rocha.