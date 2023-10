Inteligência Artificial e Inovação são temas de palestra para estagiários do Governo de MS

As aplicações da Inteligência Artificial (IA) na vida cotidiana e as possibilidades que ela oferece para aprimorar os serviços prestados pela administração pública serão alguns dos pontos a serem tratados na 7ª Palestra do Ciclo de Debates Urgentes do Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, que acontece na quinta-feira (26), às 9 horas.

O tema a ser apresentado nesta edição é “Soluções de Inteligência Artificial e Machine Learning em projetos de Inovação”, com Renato Porfírio Ishii, doutor em Ciência da Computação pela USP (Universidade de São Paulo) e atualmente professor da Facom (Faculdade de Computação) da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), sendo responsável por disciplinas de graduação e de pós-graduação.

“A Inteligência Artificial está revolucionando o mercado, oferecendo oportunidades para otimização de processos, tomada de decisões mais assertivas e criação de soluções inovadoras”, comenta o professor Renato Ishii.

A apresentação será transmitida via Google Meet aos estagiários e gestores do programa. O público pode assistir à palestra por meio do nosso canal no Youtube: https://youtube.com/@programadeestagioecapacita5385?si=Z-5VjP1jpJCZppNb.

Renato Ishii é membro do INCT (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia) e Internet do Futuro para Cidades Inteligentes (http://interscity.org), atuando nas seguintes linhas de pesquisa: Análise de Séries Temporais, Inteligência Artificial, Visão Computacional e Big Data.

É ainda membro da comunidade Startup Weekend Techstars desde 2017, mentor de inovação e de IA do Living Lab Sebrae-MS, membro da Sociedade Brasileira de Automática e vice-coordenador do comitê técnico em Sistemas Inteligentes no período de 2017 a 2019, além de co-founder das startups Juridics, See Working e Alfaneo Inteligência Artificial (http://alfaneo.ai)

A proposta do Ciclo de Debates Urgentes é estimular o pensamento reflexivo e crítico dos participantes do Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul sobre temas e desafios pelos quais passa a sociedade contemporânea, em especial a administração pública.

O Ciclo de Debates Urgentes é realizado de forma bimestral e virtual, trazendo temas importantes para a formação cidadã e profissional de acadêmicos, gestores e comunidade externa.

A programação se estrutura em assuntos que perpassam questões ambientais, de gênero, saúde mental, inovação e criatividade, dentre outros, apresentados por especialistas de Mato Grosso do Sul e de outras regiões brasileiras.

Sobre o Programa de Estágio

O Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul é uma iniciativa que visa propiciar experiência aos jovens acadêmicos de cursos de graduação do Estado, oferecendo formação na área de gestão e administração pública, aplicadas às várias atuações e frentes políticas e governamentais, bem como formação para os gestores estaduais que receberam os estagiários em suas respectivas pastas.

O Programa é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundect (Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia) do Estado de Mato Grosso do Sul e Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), em parceria conveniada com a UFMS e a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), e com a Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura).