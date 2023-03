Interesse em cultura medieval? UFMS oferece palestra na Cidade Universitária

Professor Antoni Rossell, da Universidade Autônoma de Barcelona / (Foto: Divulgação)

Acontece na próxima segunda-feira, 3 de abril, às 19h, a palestra “Música Trovadoresca e Cantigas”, no Teatro Luis Felipe de Oliveira, na Cidade Universitária. O encontro será conduzido pelo professor e trovador contemporâneo Antoni Rossell, da Universidade Autônoma de Barcelona.

O evento é gratuito e para participar é necessário se inscrever por meio deste formulário . Estão disponíveis 25 vagas e haverá emissão de certificado para os participantes.

O pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes, relata que a palestra é uma oportunidade importante para a formação dos estudantes da Universidade. “Nós damos a aula de música medieval, então, para as nossas disciplinas é imprescindível”.

A vinda do professor a Campo Grande foi viabilizada pela Fundação Nelito Câmara. O diretor da instituição, Ricardo Pieretti Câmara, comenta sobre a satisfação em receber o trovador. “É uma grande alegria receber um profissional com importância e relevância do trovador contemporâneo, como ele mesmo gosta de ser chamado, Antoni Rossell, uma figura reconhecida na Europa por seu trabalho sobre a música na Idade Média”.

A palestra é aberta para toda a comunidade universitária, e não necessidade de conhecimento prévio sobre música.

Antoni Rossell se define como um “Trovador Contemporâneo”. Ele é professor de Filologia Românica da Universidade Autônoma de Barcelona e diretor do Arquivo Occitano no Instituto de Estudos Medievais da UAB. Também é membro do Conselho Editorial de diversas revistas na Espanha e no exterior e intérprete de repertórios medievais. Rossell atuou como tenor e barítono e tem experiência como compositor, além de participações em diferentes espetáculos de música contemporânea e é autor de livros e álbuns de poesia e música medieval