Jardim recebe ações do projeto 'UEMS na Comunidade' no sábado

O programa institucional "UEMS na Comunidade" será retomado no próximo sábado,1º, no município de Jardim. A ação será realizar a partir das 14h na Praça do Encontro, com apresentações e atendimentos realizados pelos acadêmicos dos cursos da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), palestras e shows.

Os eixos de atendimento do programa são definidos em parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setescc (Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), além das prefeituras municipais que receberão as ações em suas cidades, comunidades e aldeias indígenas.

“Nosso objetivo com a comunidade é promover essa interação e interlocução. Levar o saber científico e dialogar com os mais diversos conhecimentos”, afirmou a Érika Kaneta Ferri, pró-reitora da Proec (Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários).

Para a ação de Jardim estão previstos os atendimentos nas áreas de educação ambiental, em saúde e financeira; conscientização sobre violência contra as mulheres; construção de composteiras caseiras; oficinas (linguagens poéticas de Manoel de Barros, robótica, planetário, guarda responsável de animais domésticos); consultoria agrícola: calagem e adubação; além de oficina de geociências e participação do programa institucional Rota Bioceânica da UEMS/Campo Grande.

“O UEMS na Comunidade levará à população diversas ações como palestras, oficinas e cursos voltados às demandas de cada município. Estamos muito felizes em poder proporcionar à população sul-mato-grossense essa interação direta com as potencialidades que temos na nossa universidade”, explica a coordenadora do projeto, Suzana Neves Moreira.

Durante a ação também está prevista a apresentação do "Mídia Ciência", projeto de popularização da ciência realizado pela UEMS e Fundect (Fundação de Apoio à Ciência, Pesquisa e Tecnologia de Mato Grosso do Sul), além de shows e o Dia do Autógrafo com lançamento de livro.