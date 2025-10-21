Acessibilidade

21 de Outubro de 2025 • 19:23

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Jovens de Aquidauana brilham na maior feira científica de MS

Projeto sobre a Lagoa Comprida leva alunos da Escola Dóris à FEBIC

Redação

Publicado em 21/10/2025 às 16:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O trabalho analisa como a urbanização afeta a diversidade de espécies e as interações entre plantas e polinizadores / Divulgação

De um dos cartões-postais mais queridos da cidade para o cenário nacional da ciência estudantil: alunos da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade estão levando o nome de Aquidauana à FETECMS — a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul — com um projeto que une pesquisa, meio ambiente e amor pelo Pantanal.

A equipe, formada pelos alunos Carlos Eduardo Romero dos Santos, Andressa Vitória, Yasmin Ocampos e Sarah Beatriz, todos bolsistas do PIC TEC, desenvolveu uma pesquisa inovadora com foco no Parque Municipal da Lagoa Comprida. O trabalho analisa como a urbanização afeta a diversidade de espécies e as interações entre plantas e polinizadores — um estudo que tem impacto direto na conservação da fauna e flora locais.

Sob orientação do professor mestre Magno de Sá, os jovens mergulharam na ciência com o Pantanal como pano de fundo. E o resultado impressionou: o grupo foi convidado a participar da FEBIC (Feira Brasileira de Iniciação Científica), em Joinville (SC), um dos maiores eventos científicos estudantis do Brasil. O convite veio diretamente do presidente da feira, após avaliar pessoalmente o projeto durante a FETECMS.

Mais do que uma conquista acadêmica, a participação representa um orgulho para Aquidauana e um exemplo do que a educação pública pode proporcionar quando aliada à dedicação de professores e alunos. A Escola Dóris Mendes, que já se destaca pelo incentivo à ciência e à pesquisa, reforça seu papel como referência regional.

WhatsApp Image 2025 10 21 at 15.30.53

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Projeto leva teatro, música e brincadeiras a crianças de Anastácio e Aquidauana

Tempo

Temperatura despenca de 39°C para 29°C em Aquidauana no fim de semana

Educação

IFMS divulga lista preliminar de inscritos para exame de seleção

Prazo para recurso dos candidatos será nos dias 16 e 17 de outubro de 2025

Educação

Fies: inscrições para vagas remanescentes começam no dia 23 de outubro

Publicidade

Educação

UEMS e Receita firmam parceria para reutilizar lixo eletrônico na educação

ÚLTIMAS

Polícia

PRF apreende 47 kg de skunk após perseguição na BR-262 de Anastácio

Condutor abandonou veículo em movimento e fugiu para área de mata

Saúde

Campanha de multivacinação segue até 29 de novembro em Aquidauana

Crianças e adolescentes de até 15 anos podem atualizar a caderneta e ainda concorrer a prêmios

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo