Licenciaturas da UFMS em Aquidauana recebem nota máxima do MEC

Cursos de Ciências Biológicas e Matemática do CPaq estão entre os 23 da UFMS a conquistar conceito cinco em 2025
Unidade da UFMS / Divulgação
As licenciaturas em Ciências Biológicas e em Matemática do câmpus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana receberam nota máxima (conceito cinco) na avaliação do MEC (Ministério da Educação). O resultado foi divulgado após visita in loco realizada por avaliadores do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que analisaram a organização didático-pedagógica, o corpo docente e técnico e a infraestrutura das graduações.
Com essas duas novas conquistas, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul já soma 23 cursos de graduação avaliados com nota máxima apenas em 2025.
A diretora do CPaq, Ana Graziele Toledo, celebrou o resultado destacando o esforço coletivo da instituição. “O céu de nossa cidade está mais estrelado graças ao empenho de todas as pessoas da nossa comunidade universitária”, comemorou. Ela ressaltou que a nota reflete a qualidade da formação oferecida: “Estamos muito felizes com a nota. Ela, na verdade, revela o resultado de um trabalho que integra ensino, pesquisa e extensão, que entrega excelência na formação de nossos estudantes e da nossa missão institucional”.
Toledo também pontuou que o resultado é fruto de uma trajetória construída ao longo dos anos. “Quero agradecer a todos da nossa comunidade universitária que se dedicam diariamente a obter a nota máxima. A avaliação formal é um momento, contudo o resultado não veio deste único momento, mas de toda uma trajetória de amor à educação que transforma e à ciência que dá vida”.
Com 28 anos de história, o curso de Ciências Biológicas do CPaq já formou cerca de 410 profissionais e atualmente atende 158 estudantes de cidades como Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Nioaque, Bodoquena e Miranda. O coordenador do curso, Ricardo Pereira, destacou a importância do apoio institucional para a conquista. “O curso sempre teve a atenção necessária, tanto da direção do câmpus, quanto das pró-reitorias e Reitoria, permitindo o desenvolvimento de um trabalho que permitisse o êxito do ensino, da pesquisa e da extensão em um ambiente inovador e acolhedor”.
Pereira também compartilhou sua trajetória pessoal dentro da UFMS, marcada por décadas de dedicação: “Estou no câmpus desde 1990, entrei aqui como estudante, passei primeiro no concurso de técnico de laboratório e trabalhei no curso por 14 anos, de 1993 a 2007. Iniciei minha carreira docente no finalzinho de 2007 e atualmente estou como coordenador do curso. Quis o destino que este reconhecimento ocorresse agora”.
Segundo ele, a nota máxima indica que o curso segue no caminho certo, mas ainda há desafios: “Esta avaliação quer dizer que estamos no caminho certo e que ajustes são necessários para que não nos desviemos dele. Muito trabalho nos espera aqui na Biologia, temos o desafio de talvez iniciar um processo de verticalização e fortalecimento do curso. Precisamos hoje olhar com mais atenção ao processo de inclusão e acessibilidade em nossa Universidade, ainda estamos dando os primeiros passos nesta área, mas a nota máxima é um estímulo para seguirmos adiante, olhar para frente e não ter medo do que virá”.
O curso de Matemática também comemora o reconhecimento. O coordenador Thales Paiva, egresso da própria UFMS, destacou o valor simbólico do resultado. “É como retribuir à Instituição e ao curso que me formaram, contribuindo agora para sua consolidação. Estar na coordenação nesse período e ver o curso alcançar a nota máxima no MEC é motivo de orgulho, mas também de grande responsabilidade, pois reafirma nosso compromisso com a continuidade desse trabalho”, afirmou.
Paiva reforçou ainda que a missão do curso vai além da formação técnica. “Nosso objetivo é garantir não apenas a excelência acadêmica e curricular, mas também uma formação humana que dialogue com as demandas sociais de nossa comunidade. […] Queremos que nossos estudantes saiam daqui preparados não apenas como profissionais competentes, mas também como cidadãos críticos, comprometidos e conscientes de seu papel social”.
