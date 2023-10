Mais de 1,6 mil trabalhos serão apresentados no Integra UFMS

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

O maior evento de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo de Mato Grosso do Sul, o Integra UFMS 2023, terá mais de 1,6 mil apresentações de trabalhos. O edital com o resultado das propostas aprovadas pode ser acessado no portal do evento e a programação, aberta a toda a comunidade, será de 23 a 27 de outubro no ginásio Moreninho, na Cidade Universitária.

Segundo a diretora da Escola de Extensão e coordenadora geral do Integra UFMS, Liana Dessandre Duenha, a quantidade de trabalhos técnicos, científicos, artísticos e culturais inscritos e aprovados neste ano é recorde e configura um aumento de aproximadamente 35% em comparação com o ano passado. “Esse crescimento tem ocorrido a cada nova edição. Além do fato de que o evento já se consolidou como uma grande feira de ciência e tecnologia do nosso estado, consideramos que há maior conscientização de professores e alunos quanto à necessidade de colaborar ativamente em ações de extensão”, disse.

As apresentações trarão atividades ligadas aos programas institucionais de Bolsas da Iniciação Científica, de Iniciação à Docência, Programa de Educação Tutorial, Extensão Universitária, Empresas Juniores da UFMS e Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul. Os objetivos são difundir o conhecimento científico, realizar a interação entre ensino, pesquisa e extensão, promover a consolidação da graduação e pós-graduação e fomentar ações relevantes para a sociedade.

Conforme a diretora geral, os estudantes autores e apresentadores receberão certificação e poderão utilizá-la no processo de curricularização da extensão. Os professores receberão convite para serem avaliadores, atividade que também será certificada.

Os melhores trabalhos apresentados serão premiados seguindo critérios como postura e desenvoltura durante a apresentação, qualidade técnica/acadêmica, domínio do tema, criatividade e qualidade dos materiais produzidos, impacto social e na formação técnica, acadêmica e social dos estudantes.

Acesse o portal integra.ufms.br para mais informações sobre o evento.