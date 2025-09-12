"Marco na educação", diz secretária após vitória de escola indígena de Aquidauana

Entrega de premiação / Governo de MS

A conquista, segundo ela, representa um momento histórico para o município. “Consideramos um marco histórico na educação do nosso município, que foi construído com o trabalho de muitas pessoas: equipe da secretaria municipal, diretores, coordenadores, professores, ASGs, merendeiras, motoristas... pois só se faz educação de qualidade com a união e dedicação de todos. Quem ama, educa”, disse em entrevista ao Jornal O Pantaneiro.

“A Educação de Aquidauana foi premiada no programa MS Alfabetiza, Escola Destaque. Entre as 600 escolas municipais do Estado do Mato Grosso do Sul, a nossa educação figurou entre as 30 melhores e ganhou o primeiro lugar com a Escola Francisco Farias, da Aldeia Água Branca”, declarou a secretária municipal de Educação de Aquidauana, ao comentar a premiação recebida nesta quinta-feira (11).

O reconhecimento veio por meio do Prêmio Escola Destaque, promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul. A Escola Municipal Indígena Francisco Farias conquistou o 1º lugar geral entre quase 600 escolas públicas avaliadas em todo o estado, destacando-se pelo desempenho dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental no processo de alfabetização.

A cerimônia de premiação ocorreu na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, e reuniu representantes de 36 escolas das redes municipal e estadual com os melhores resultados no Idams (Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem de Mato Grosso do Sul), medido por meio do Saems (Sistema de Avaliação da Educação Básica de MS).

Reconhecimento em Aquidauana

Além da Escola Francisco Farias, outras três unidades de Aquidauana foram premiadas: Escola Pantaneira, CMA Rotary Clube e CMA Emília Nogueira.

Cada escola premiada recebeu o valor de R$ 80 mil como forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por suas equipes pedagógicas e pelo comprometimento com a melhoria da aprendizagem.

O prêmio também reforça o papel essencial da educação em comunidades tradicionais. Ao alcançar o primeiro lugar geral, a escola da Aldeia Água Branca destaca a importância do investimento em políticas públicas que promovam a inclusão e valorizem a diversidade cultural no ensino.

Para serem elegíveis à premiação, as escolas precisaram atender a três critérios: ter ao menos 10 alunos matriculados no 2º ano do ensino regular, garantir a participação mínima de 90% desses alunos na avaliação estadual e apresentar alto desempenho no índice de alfabetização.

A cerimônia contou com a presença de autoridades estaduais, secretários municipais de educação, representantes da Undime, diretores, professores, estudantes e pais. O evento reforçou o compromisso do estado com o fortalecimento da educação básica e o incentivo à alfabetização como pilar do desenvolvimento educacional.

