Matrícula de aprovados em vestibular da UFGD deve ser feita até terça-feira

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou a convocação para matrícula dos aprovados na terceira chamada do Vestibular 2023 (Geral), e do vestibular específico para o curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEDUC).

Do Vestibular Geral, foram convocados candidatos para os cursos de Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Medicina, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Relações Internacionais, Sistemas de Informação e Zootecnia.

Para matricular-se, o candidato deve enviar os documentos necessários digitalizados (documentação geral e comprobatórios das cotas sociais, quando for o caso), de 5 a 9 de maio, para o e-mail da secretaria acadêmica da faculdade do curso escolhido, conforme detalhado no Edital de Convocação CAAC/PROGRAD nº 15, de 2023 – Geral e no Edital de Convocação CAAC/PROGRAD n° 16/2023 – LEDUC.

Quem está classificado e não entrou na terceira chamada, precisa acompanhar a publicação dos próximos editais. Em 12 de maio, será divulgada a quarta chamada, apenas para o curso de Medicina, e em 15 de maio, será lançada a chamada pública com os demais cursos, para que os classificados manifestem interesse pela vaga.

Além dos documentos gerais para matrícula, quem foi aprovado pelas cotas sociais precisa seguir outros procedimentos, de acordo com cada situação, para fazer a comprovação de renda, a comprovação da condição de pessoa com deficiência, a autodeclaração de negro ou a declaração de etnia e de vínculo com comunidade indígena.

Documentação geral para matrículas

a) Documento de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (Diploma/Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Certificado de Conclusão do EJA ou Certificado de Conclusão de Educação Profissional de Nível Técnico ou equivalente). O candidato que não apresentar esse documento não realizará a matrícula;

b) Histórico Escolar do Ensino Médio;

c) Certidão de Nascimento ou Casamento;

d) Documento de Identidade. No caso de candidato estrangeiro, deverá apresentar a cópia do Registro Nacional de Estrangeiro;

e) Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

f) Certificado de Reservista ou prova de que está em dia com as obrigações militares (para o candidato do sexo masculino e com mais de 18 anos);

g) Título Eleitoral (obrigatório para o candidato com, no mínimo, 18 anos e facultativo para o candidato com 16 ou 17 anos);

h) Certidão de Quitação Eleitoral (obrigatório para o candidato com, no mínimo, 18 anos e facultativo para o candidato com 16 ou 17 anos); e,

i) Uma fotografia 5x7cm frontal e com data