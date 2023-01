Matrícula Digital: 2ª lista de designação da Rede Estadual de Ensino é divulgada

Etapa é válida para os estudantes que já fazem parte da Rede Estadual de Ensino e que desejam permanecer na REE em 2023 / Portal do MS

A lista de designação com os nomes dos estudantes cadastrados na segunda etapa da pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino, realizada entre os dias 9 e 13 de janeiro, foi divulgada neste domingo (15).

A lista de designação fica disponível para consulta no portal da Matrícula Digital (www.matriculadigital.ms.gov.br) com os nomes dos estudantes e das escolas. Vale salientar que a designação é feita de acordo com a ocupação das vagas disponíveis nas unidades escolares apontadas como 1ª, 2ª ou 3ª opções.

Para efetivar e garantir a presença do estudante na Rede Estadual em 2023, os pais ou responsáveis deverão seguir até a unidade escolar designada, com os documentos necessários para o cumprimento da etapa junto à secretaria da escola.

Em caso de dúvidas, a SED (Secretaria de Estado de Educação) disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. Se necessário, os pais ou responsáveis podem buscar atendimento na sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park – Campo Grande – ao lado do CEEP Hércules Maymone.

Para o atendimento por telefone ou presencial, o horário de funcionamento da Central de Matrículas é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira.