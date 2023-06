Matrícula para 2° semestre no IFMS continua aberta

Unidade IFMS / Foto: Divulgação

Os convocados em primeira chamada para cursos de graduação do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) com início no segundo semestre, devem realizar a matrícula até o próximo dia 16. Foram abertas 760 vagas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí e Três Lagoas.

A matrícula deve ser feita por meio do Sistema de Matrículas do IFMS, conforme as orientações descritas no item 8 do edital de abertura (e no edital de primeira chamada), publicados na Central de Seleção. Dentre os documentos necessários estão:

CPF (cadastro de pessoa física);

Documento oficial de identificação, com foto;

Documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar;

Foto 3x4 recente ou selfie;

Declaração de Conclusão do Ensino Médio ou de equivalência de cursos concluídos no exterior;

Documentos que comprovem direito a cota, quando for o caso;

Laudo Médico (Concorrentes a vagas para pessoas com deficiência).

Toda a documentação solicitada deverá ser enviada na forma de arquivo digitalizado, legível e de boa qualidade, com no máximo 5 mb cada, a partir dos documentos originais. Serão aceitas imagens nos formatos .png, .jpg ou .jpeg e textos nos formatos .pdf, .doc, .docx ou .odf. Também é necessário o preenchimento do Questionário Socioeconômico.

Aquele que não tiver acesso à internet poderá solicitar acesso a um computador do Instituto Federal, fazendo o agendamento do dia e horário na Cerel (Central de Relacionamento) de um dos campi da instituição, conforme os endereços e horários de atendimento.

Devido ao número de candidatos inscritos, não haverá banca de heteroidentificação para candidatos pretos, pardos e indígenas, conforme disposto no edital 038.3/2023.

Lista de Espera

Os candidatos em lista de espera devem realizar a manifestação de interesse na vaga até o próximo dia 16. Em caso de vagas remanescentes após a primeira chamada, aqueles que manifestarem interesse serão convocados.

A manifestação é obrigatória para todos os interessados em ocuparem vagas nas chamadas subsequentes. A previsão é que a segunda chamada seja divulgada no dia 22 de junho.

As aulas têm início no dia 24 de julho.