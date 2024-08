Matrículas para cursos de idiomas abertas até 29 de agosto

IFMS de Aquidauana / Divulgação

Os interessados em se inscrever nos cursos de Espanhol, Inglês e Libras oferecidos pelo Centro de Idiomas (Cenid) do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) devem realizar a matrícula online até o dia 29 de agosto. As aulas para estas turmas terão início neste semestre.

O resultado final da seleção e a primeira chamada podem ser consultados na Central de Seleção do IFMS. As instruções para a matrícula, incluindo o passo a passo e a lista de documentos necessários, estão detalhadas no edital de convocação.

O IFMS disponibilizou um total de 571 vagas para os cursos de idiomas gratuitos em oito cidades: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas. Dentre essas vagas, 140 são para novas turmas e 431 para turmas já em andamento. A maior parte das vagas (75%) é destinada a estudantes e servidores, com as vagas restantes abertas ao público externo.

Os candidatos foram selecionados por sorteio eletrônico. Para os inscritos nas turmas em andamento, foi realizada uma prova de nivelamento para definir o nível de concorrência.

Os cursos oferecidos são de Formação Inicial e Continuada (FIC), abrangendo níveis básico e intermediário, e as aulas serão presenciais. Embora os cursos sejam gratuitos, os alunos deverão adquirir o livro indicado para cada curso.

Para o curso de Espanhol, os livros recomendados são "Nuevo Ven 1" para a primeira etapa e "Nuevo Ven 2" para a segunda, publicados pela Editora Edelsa. Para o curso de Inglês, os livros são "Interchange 1, 5th Edition" para a primeira etapa e "Interchange 2, 5th Edition" para a segunda, ambos da Cambridge University Press. No caso do curso de Libras, o livro recomendado é “LIBRAS? Que língua é essa?: Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda”, escrito por Audrei Gesser e publicado pela Editora Parábola em 2009.