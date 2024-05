MEC altera programa de formação de professores para focar em educação integral

Unemat é uma das universidades que compõe a rede de formação / Divulgação

O MEC (Ministério da Educação), por meio da SEB (Secretaria de Educação Básica), publicou a Portaria n º 505 nesta terça-feira, 28. O documento cria o Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação da Prilei (Formação Inicial Continuada de Professores e Diretores Escolares), que entrará em vigor a partir de 3 de junho.

O Prilei tem por objetivo fomentar a oferta de cursos inovadores de licenciatura e de formação continuada para profissionais da educação básica que atuam nas etapas iniciais de ensino. Com a mudança estabelecida pela Portaria, o enfoque do programa será, nos cursos de licenciaturas participantes, a educação integral como dimensão fundamental do itinerário formativo.

O programa conta, atualmente, com a participação de 12 universidades, 42 cursos de licenciaturas e 2.880 estudantes de graduação, em 26 municípios. Já na formação inicial, os participantes poderão refletir e produzir conhecimento sobre a educação integral, por meio da realização de pesquisas e de trabalhos de conclusão de cursos, da participação em projetos de extensão e em estágios supervisionados e, também, da produção de material didático.

O Difor (Direção de Formação Docente e Valorização dos Profissionais da Educação) da SEB , o professor Lourival Martins, declarou que o Prilei é fundamental para reafirmar os compromissos do MEC com a educação básica. “Asseguramos, com o programa, a formação inicial de professores e professoras numa proposta contemporânea e inclusiva. A educação integral é uma exigência e uma urgência, pois o ser humano precisa ser o foco em todas as dimensões, inclusive nos processos de ensino e aprendizagem”, finalizou.

O Prilei vai promover a adequação da pedagogia e das licenciaturas à BNCC (Base Nacional Curricular Comum), aos currículos e às matrizes estabelecidos pelas redes de ensino, às propostas pedagógicas curriculares das escolas de educação básica e às orientações e diretrizes do Programa Escola em Tempo Integral. A política também buscará adequar cursos de formação continuada para os professores, os diretores escolares e a equipe técnica e pedagógica.

O Prilei atende à demanda por formação de professores ofertando cursos de licenciatura em letras, matemática, biologia e pedagogia. Em um diálogo com a Política Escola em Tempo Integral, a formação do programa qualifica o futuro professor para a gestão do tempo integral do estudante na escola, em um viés que permite o desenvolvimento do aluno nos aspectos cognitivo, físico, social, emocional e cultural.

*Co informações da SEB