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Fies 2026

MEC convoca até 29 de maio candidatos da lista de espera

Consulta está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Redação

Publicado em 17/05/2026 às 07:09

Atualizado em 17/05/2026 às 07:10

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FIES / ag

O Ministério da Educação (MEC) começou a convocar, nesta sexta-feira (15), os candidatos participantes da lista de espera para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre de 2026.

O Fies financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas e com avaliação positiva do MEC

O período de convocação terminará no dia 29 de maio.

Consulta
A lista de convocados pode ser consultada diretamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do MEC. O acesso é com o login da plataforma de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.

O candidato deve acompanhar diariamente o portal, pois, se for convocado, terá um prazo curto para validar suas informações.

Classificação
A classificação seguirá a ordem decrescente das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com prioridade para candidatos:

sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
sem ensino superior que quitaram financiamentos anteriores;
com ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
com ensino superior que quitaram financiamentos anteriores.

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