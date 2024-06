MEC destina R$ 144 milhões para cursos técnicos nos estados

Anúncio foi feito durante encontro de gestores estaduais / Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, durante o Encontro de Gestores Estaduais da Educação Profissional e Tecnológica, o repasse de R$ 144 milhões para o fomento de vagas do ensino médio articulado à educação profissional e tecnológica (EPT). Os recursos serão executados em 2024 e 2025 e devem gerar 60 mil vagas nas redes estaduais de ensino, no âmbito do programa Escola em Tempo integral.

O Encontro de Gestores, que acontece em Brasília (DF), entre 27 e 28 de junho, no auditório do MEC, reúne gestores dos estados e do Distrito Federal e visa à troca de experiências entre os estados para a valorização e o fomento dessa modalidade de educação e para estimular a ampliação da oferta de vagas nas redes estaduais de ensino.

Na abertura, a secretária de Educação Profissional e Tecnológica substituta do MEC, Carla Jardim, afirmou que a pasta está engajada em ampliar de forma significativa a oferta de EPT articulada ao ensino médio. “Temos certeza de que essa é a principal estratégia para a inclusão dos jovens na escola e no trabalho”, destacou.

“Estamos reunidos para, juntos, construirmos uma perspectiva que permita que nossos jovens possam ter no ensino médio articulado à educação profissional, na perspectiva da educação integral, um passaporte para cidadania”, afirmou. A secretária citou, ainda frase do educador Anísio Teixeira: “Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar a máquina que prepara as democracias. E essa máquina é a da escola pública.”

Participantes

Ainda participaram da abertura, o presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), Elias Monteiro; a secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, representando o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e o superintendente de Educação Profissional e Superior do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Felipe Morgado.

*Com informações da Agência Gov.