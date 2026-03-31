Acessibilidade

31 de Março de 2026 • 21:38

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

MEC divulga lista de espera do Prouni para bolsas do ensino superior

Informações devem ser comprovadas na faculdade privada até 10 de abril

Agência Brasil

Publicado em 31/03/2026 às 20:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira (31) o resultado da lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) no primeiro semestre.

Os inscritos devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na parte do Prouni. Para acessar, é preciso digitar o login e senha da conta Gov.br.

A iniciativa federal oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50% do valor da mensalidade) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas.

Todas as informações sobre as regras do processo seletivo estão no Edital nº 2/2026.

Próxima etapa
Os pré-selecionados terão até 10 de abril para enviar a documentação necessária à comprovação das informações declaradas na inscrição.

Os estudantes poderão comparecer às instituições de ensino superior para entregar presencialmente a documentação ou encaminhá-la por meio virtual definido pela faculdade privada.

Bolsas de estudo
Neste ano, estão sendo ofertadas 595.374 bolsas,em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior de todo o país.

A edição de 2026 é a maior da história do Prouni,que ocorre há 22 anos.

O requisito para ter a bolsa integral do programa é comprovar a renda familiar menor ou igual a um salário-mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa parcial (50%), a renda familiar não pode ultrapassar três salários mínimos por pessoa.

Leia Também

• Prouni 2026: prazo para entrega de documentos termina nesta sexta

• Resultado da segunda chamada do Prouni já está disponível

• Prouni divulga aprovados em primeira chamada

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Município recebe novo ônibus para reforçar transporte de alunos da zona rural

Educação

Pé-de-Meia: beneficiários nascidos em novembro e dezembro recebem hoje

POLÍCIAL

Câmeras de segurança registram cronologia de encontro entre Alcides Bernal e fiscal Roberto Mazzini

Ex-prefeito de Campo Grande Alcides Bernal mata fiscal tributário a tiros em disputa por imóvel

Pantanal

Duelo de Gigantes: Sucuri é flagrada dominando jacaré no Rio Miranda

Publicidade

Educação

Pagamento da 1ª parcela do programa Pé-de-Meia começa nesta segunda

ÚLTIMAS

Esportes

Atletas de Aquidauana brilham nos II Jogos Paradesportivos Nacionais e conquistam 13 medalhas

Delegação trouxe 5 ouros, 6 pratas e 2 bronzes e atletas foram recepcionados com carreata no retorno à cidade

Infraestrutura

Prefeitura inicia conserto do pavimento no trecho interditado da BR-419 em Aquidauana

Intervenções urgentes começaram nesta segunda-feira (30) no acesso ao bairro Nova Aquidauana; população deve respeitar sinalização e desvios

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo