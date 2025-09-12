Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 16:36

Educação

MEC e Capes abrem 7,8 mil vagas gratuitas em mestrados e doutorados para professores da rede pública

Inscrições já estão abertas; confira editais

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 15:32

Arquivo Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) estão oferecendo 7.812 vagas gratuitas em cursos de mestrado e doutorado profissionais para professores da educação básica da rede pública. São 7.584 vagas para mestrado e 228 para doutorado, com aulas presenciais e em formato híbrido.

A iniciativa faz parte do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB), e os editais já foram publicados pela Capes. Estão disponíveis dez cursos de mestrado e um de doutorado nas áreas de biologia, física, matemática, química, sociologia, filosofia, artes, letras, educação inclusiva e história — sendo que esta última também conta com vagas para o doutorado profissional.

Os prazos de inscrição variam conforme o curso. As inscrições para os mestrados em biologia, física, matemática e química terminam ainda em setembro. Já os cursos de mestrado em sociologia, filosofia, artes, letras, educação inclusiva e história têm inscrições abertas até outubro. O prazo para o doutorado em história vai até novembro. Apesar dos cursos serem gratuitos, alguns programas podem cobrar taxa de inscrição durante o processo seletivo.

O ProEB tem como objetivo fortalecer a formação continuada e o desenvolvimento profissional de professores em todo o país. Os cursos são ofertados por universidades públicas com reconhecida excelência na formação docente, em parceria com instituições científicas como a Sociedade Brasileira de Física (SBF) e a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).

Essa ação integra o programa Mais Professores para o Brasil, lançado pelo MEC em janeiro de 2025, voltado à valorização e qualificação dos profissionais do magistério.

