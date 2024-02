MEC e Inep apresentam dados do Censo Escolar 2023 nesta quinta-feira

Escola estadual / Divulgação

O Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana; o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios; e o diretor de Estatísticas Educacionais do Instituto, Carlos Eduardo Moreno, participam de coletiva de imprensa para divulgação dos resultados do Censo Escolar 2023, nesta próxima quinta-feira, 22 de fevereiro, na sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília (DF).

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira. É coordenado pelo Inep e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do País.

A pesquisa estatística abrange as diferentes etapas e modalidades da educação básica e profissional: ensino regular (educação infantil e ensino fundamental e médio); educação especial (escolas e classes especiais); educação de jovens e adultos (EJA); educação profissional e tecnológica (cursos técnicos e cursos de formação inicial continuada ou qualificação profissional).

A pesquisa estatística tem caráter declaratório e é dividida em duas etapas. A primeira coleta informações sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula. Já a segunda coleta informações sobre o movimento e o rendimento escolar dos alunos, ao final do ano letivo.