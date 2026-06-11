MEC inaugura estruturas acadêmicas para estudantes indígenas da UFMS de Aquidauana; vídeo

Cerimônia aconteceu nesta quarta-feira, em Campo Grande / Luís Fortes/MEC

Estudantes indígenas da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), campus de Aquidauana, passam a contar com novas estruturas acadêmicas destinadas a fortalecer a permanência e a inclusão no ensino superior. As melhorias foram oficialmente entregues nesta quarta-feira (10), durante cerimônia promovida em Campo Grande pelo MEC (Ministério da Educação), que destacou os investimentos voltados ao atendimento das comunidades do Estado.

Entre os espaços inaugurados no campus de Aquidauana estão a ampliação do alojamento indígena, o laboratório de informática, o LabCrie Indígena, a Sala Verde Indígena, a copa acadêmica, a brinquedoteca e a sala de lactante. As obras receberam investimentos de, aproximadamente, R$ 4 milhões da própria universidade e têm como objetivo oferecer melhores condições de estudo, acolhimento e permanência aos acadêmicos indígenas.

A solenidade contou com a presença do ministro da Educação, Leonardo Barchini, do secretário de Educação Superior, Marcus David, da reitora da UFMS, Camila Celeste, do deputado federal Geraldo Resende (União Brasil/MS) e estudantes indígenas.

“A retomada de investimentos nas universidades e nos institutos federais que temos feito nos últimos três anos amplia o acesso ao ensino, garante que as nossas instituições se tornem mais atrativas e forneçam todas as condições necessárias para a permanência dos estudantes”, afirmou o ministro Barchini.

Ampliação

Uma das melhorias foi a expansão do alojamento estudantil. Inicialmente planejado para atender 100 pessoas, o espaço foi ampliado para comportar até 200 estudantes, além de receber estruturas voltadas ao atendimento de mães indígenas universitárias. O local conta com sala de amamentação, brinquedoteca, berços, poltronas ergonômicas e ambientes destinados ao cuidado das crianças.

Também foi construído um novo vestiário indígena, com instalações sanitárias, chuveiros e áreas de apoio capazes de atender até 400 estudantes do regime de alternância, modalidade em que os acadêmicos dividem seu tempo entre a universidade e as comunidades de origem.

Na área tecnológica, o novo laboratório de informática foi projetado para ampliar a inclusão digital e proporcionar acesso a equipamentos modernos e conectividade de qualidade. Já o LabCrie Indígena será utilizado, principalmente, pelos alunos do curso de Pedagogia Indígena, incentivando atividades voltadas à criatividade, inovação e produção de conhecimento.

Outro ambiente inaugurado foi a Sala Verde Indígena, destinada a debates sobre sustentabilidade, preservação ambiental e integração entre os conhecimentos acadêmicos e os saberes tradicionais dos povos originários. A proposta é fortalecer discussões relacionadas ao bioma pantaneiro e às práticas culturais indígenas.

Durante a solenidade, o MEC também assinou a ordem de serviço para a expansão do projeto Aldeias Conectadas, criado durante a pandemia para levar acesso à internet às comunidades indígenas. A iniciativa já atende aldeias como Ipegue, Bananal, Limão Verde, Água Branca, Lagoinha, Colônia Nova e o distrito de Taunay. Com a ampliação, outras 11 comunidades serão beneficiadas, alcançando mais de mil estudantes.

Além das ações voltadas a Aquidauana, o evento marcou a entrega do Centro de Convivência e Empreendedorismo Estudantil da UFMS, instalado no antigo Autocine do campus de Campo Grande. O espaço recebeu investimento de R$ 6,8 milhões e passa a oferecer ambientes para coworking, eventos, refeitório, cozinha experimental, livraria, lojas e outras atividades acadêmicas e culturais.

Outra medida anunciada foi a assinatura da ordem de serviço para a infraestrutura elétrica do Bloco 4 do campus de Paranaíba, obra orçada em R$ 1,5 milhão.

Segundo o MEC, os investimentos anunciados e entregues nesta etapa somam R$ 12,6 milhões. Quando considerados os recursos do Novo PAC (Novo Programa de Aceleração do Crescimento) destinados à expansão e consolidação da UFMS, o valor total chega a R$ 35 milhões.