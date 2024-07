MEC investe R$ 449,1 mi para infraestrutura da Rede Federal

Unidade IFMS / Divulgação

Afim de fortalecer e ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica (EPT) pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica , o Ministério da Educação (MEC) repassou R$ 449,1 milhões para os institutos federais (IFs), os Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e o Colégio Pedro II entre 2023 e junho deste ano. Os recursos integram a ação de consolidação do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal, que prevê, até 2026, outros R$ 950,8 milhões de investimento, voltados à melhoria de infraestrutura das unidades, totalizando R$ 1,4 bilhão.

O investimento contempla diversas ações, como as 239 obras, sendo 47 já concluídas e 192 em andamento. Dentre as obras concluídas e em andamento, estão a construção de restaurantes estudantis; blocos didático-pedagógicos (salas de aula e laboratórios); quadras poliesportivas; bibliotecas; sedes definitivas de campi, beneficiando milhares de estudantes em todo o Brasil.

Segundo o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, os investimentos impactam diretamente a permanência e o êxito dos estudantes. “Isso é só o começo desse grande projeto do presidente Lula de melhora dos IFs existentes, beneficiando as comunidades acadêmicas de todo o Brasil”, afirmou.

O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Marcelo Bregagnoli, destacou que a consolidação e a expansão de 100 novos campi de institutos federais, associadas ao aumento do orçamento e ao diálogo transparente, simbolizam o fortalecimento e a valorização das instituições federais de ensino por parte do governo federal. “Estamos desenvolvendo um conjunto de ações que demonstram nosso compromisso com a educação profissional pública. Desde um novo campus, no interior ou na capital, até a construção de restaurantes estudantis e tantas outras obras. A consolidação é uma demanda de anos que está sendo atendida com grande volume de recursos, até 2026”, destacou Bregagnoli.

O secretário ainda afirmou que a consolidação das instituições passa pela contratação de novos servidores. O MEC já liberou 1.650 códigos de vagas para contratação de professores e técnicos. Brevemente, o governo federal encaminhará projeto de lei ao Congresso Nacional para criação do quantitativo de pessoal que comporá as novas unidades previstas na expansão dos institutos federais.

*Com informações da Casa Civil