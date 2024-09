MEC lança Rede de Certificação Profissional para trabalhadores

Ministério da Educação / Agência Brasil

Nesta terça-feira, 10 de setembro, o Ministério da Educação (MEC) lançou a Rede Nacional de Certificação Profissional (Rede Certifica) no auditório do MEC, em Brasília. O evento apresentou as diretrizes do programa, que visa reconhecer as competências adquiridas por trabalhadores com mais de 18 anos ao longo de suas trajetórias profissionais e pessoais, conforme a Portaria nº 902/2024.

Durante a cerimônia, o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Marcelo Bregagnoli, destacou a importância do programa para a valorização dos trabalhadores. “Estamos retomando uma política pública crucial que visa melhorar a renda e a qualidade de vida dos trabalhadores através da certificação gratuita”, afirmou Bregagnoli.

O secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Magno Lavigne, ressaltou a necessidade de colaboração entre os ministérios para o sucesso da Rede Certifica. “É essencial que haja integração para que essa política pública reconheça efetivamente o trabalho e a vida dos trabalhadores”, disse Lavigne.

O evento também incluiu apresentações técnicas sobre a nova estrutura de certificação profissional e a divulgação do documento orientador. A diretora de Políticas e Regulação da Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Patrícia Barcelos, explicou que a Rede Certifica busca oferecer certificação gratuita para promover o desenvolvimento pessoal e profissional.

Além das autoridades do MEC e MTE, a solenidade contou com a presença de diversos representantes de conselhos e fóruns educacionais. Também foram anunciadas capacitações para as redes participantes, com o MEC oferecendo formação sobre o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) nos dias 23 e 27 de setembro, disponível na plataforma da RNP.