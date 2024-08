MEC oferta 1.600 vagas no mestrado profissional em matemática

Os interessados podem se inscrever até 30 de setembro, pelo portal do ProfMat / Divulgação

O Ministério da Educação (MEC), por meio daCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior(Capes), abriu inscrição para o Exame Nacional de Acesso (ENA) do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (ProfMat). Serão ofertadas 1.600 vagas, distribuídas pelas cinco regiões do Brasil, em 82 instituições de ensino superior. A Capes concederá bolsa a até 30% dos ingressantes no primeiro semestre de 2025.

Os interessados podem se inscrever até 30 de setembro, pelo portal do ProfMat, conforme previsto no Edital nº 18/2024, que rege o processo seletivo dessa edição do programa. A aplicação da prova ocorrerá no dia 9 de outubro, das 14 h às 17h.

O principal público-alvo são os professores da rede pública de educação básica, que precisam estar ativos em sala de aula durante todo o período do curso. A Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa ), coordena a iniciativa nacionalmente.

ProMat – Com mais de 7,3 mil pessoas tituladas desde 2011, o ProfMat é o maior e mais antigo curso ofertado no âmbito do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu para Qualificação de Professores da Educação Básica ( ProEB ). As outras áreas são Artes, Biologia, Educação Física, Educação Inclusiva, Filosofia, Física, Geografia, História (que nessa edição também terá doutorado), Letras, Química e Sociologia.

As 1.600 vagas no ProfMat fazem parte das 6.775 que serão abertas no âmbito do ProEB em 2025, o que representa a maior oferta da história do Programa. Serão 6.659 oportunidades em cursos de mestrado profissional e 116 no doutorado profissional de História.

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu para Qualificação de Professores da Educação Básica proporciona a formação continuada stricto sensu, em nível de mestrado e doutorado profissionais, aos docentes em exercício na rede pública de educação básica. Os cursos são híbridos. O ProEB, criado em 2011, apoia as instituições associadas, responsáveis pela implantação e pela execução de cursos em todo o território nacional, com áreas de concentração e temáticas vinculadas diretamente à melhoria da educação básica. Ao todo, há 13 programas, sendo 12 de mestrado e um de doutorado.

*Com informações do MEC.