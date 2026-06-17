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Ensino superior

MEC prorroga prazo de pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026

Candidatos não isentos têm até a próxima segunda-feira para quitar o boleto de R$ 85; decisão foi publicada no Diário Oficial da União

Anibal Placêncio

Publicado em 17/06/2026 às 14:00

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Candidatos ganharam mais alguns dias para se inscrever no Enem 2026 / Divulgação

O MEC (Ministério da Educação) e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) anunciaram, nesta quarta-feira (17), a ampliação do prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio). Com a mudança, os candidatos terão até a próxima segunda-feira (22) para efetuar o pagamento e confirmar a participação no exame.

A alteração já foi oficializada por meio de retificação publicada no Diário Oficial da União. Inicialmente, o vencimento da taxa estava previsto para esta quarta-feira.

O valor da inscrição permanece em R$ 85. A GRU Cobrança (Guia de Recolhimento da União) pode ser emitida diretamente na Página do Participante, disponível no portal do Inep. Para acessar o sistema, os candidatos não contemplados com a isenção devem utilizar a senha cadastrada na plataforma Gov.br, portal de serviços digitais do governo federal.

Formas de pagamento

Os participantes podem realizar o pagamento em bancos, casas lotéricas ou por aplicativos de instituições financeiras. Também são aceitos Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança, conforme as opções disponibilizadas por cada banco.

No caso do Pix, a guia apresenta um QR Code que permite a quitação imediata da taxa.

O Inep ressalta que depósitos em caixas eletrônicos, transferências bancárias, ordens de pagamento, depósitos em conta corrente ou envio postal não serão aceitos como forma de pagamento da inscrição.

Segundo o instituto, apenas a confirmação do pagamento garante a participação dos candidatos que não receberam o benefício da gratuidade.

Taxa não será reembolsada

O Inep informou, ainda, que o valor pago não será devolvido em situações como pagamento em duplicidade ou recolhimento de quantia diferente da estabelecida no edital.

A restituição somente poderá ocorrer em caso de cancelamento da edição do exame. Além disso, o regulamento proíbe a transferência da taxa paga para outro participante.

Quem tem direito à isenção

Neste ano, a gratuidade foi concedida a estudantes e participantes que se enquadram em critérios específicos. Entre eles estão:

- alunos matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026;
- estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais em instituições privadas, com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa;
- beneficiários do programa Pé-de-Meia, do MEC;
- pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e em situação de vulnerabilidade socioeconômica;
- participantes que pretendem utilizar o resultado para certificação do ensino médio e possuem cadastro ativo no CadÚnico.

Datas importantes

O cronograma atualizado do Enem 2026 prevê:

- pagamento da taxa de inscrição até 22 de junho;
- divulgação do resultado dos pedidos de atendimento especializado em 26 de junho;
- período para recursos contra negativa do atendimento especializado entre 29 de junho e 03 de julho;
- divulgação dos resultados dos recursos em 10 de julho;
- aplicação das provas nos dias 08 e 15 de novembro.

Porta de entrada para o ensino superior

O Enem é a principal avaliação utilizada para o ingresso no ensino superior brasileiro. As notas podem ser usadas em programas federais como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), além de processos seletivos de instituições públicas e privadas.

Desde 2025, o exame também voltou a possibilitar a certificação de conclusão do ensino médio para participantes maiores de 18 anos que alcancem a pontuação mínima exigida nas áreas de conhecimento e na redação.

Os resultados ainda podem ser aproveitados por estudantes interessados em ingressar em universidades de Portugal conveniadas ao Inep, que utilizam as notas do exame como parte dos processos de seleção.

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