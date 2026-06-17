MEC prorroga prazo de pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026

Candidatos não isentos têm até a próxima segunda-feira para quitar o boleto de R$ 85; decisão foi publicada no Diário Oficial da União
Candidatos ganharam mais alguns dias para se inscrever no Enem 2026 / Divulgação
O MEC (Ministério da Educação) e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) anunciaram, nesta quarta-feira (17), a ampliação do prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio). Com a mudança, os candidatos terão até a próxima segunda-feira (22) para efetuar o pagamento e confirmar a participação no exame.
A alteração já foi oficializada por meio de retificação publicada no Diário Oficial da União. Inicialmente, o vencimento da taxa estava previsto para esta quarta-feira.
O valor da inscrição permanece em R$ 85. A GRU Cobrança (Guia de Recolhimento da União) pode ser emitida diretamente na Página do Participante, disponível no portal do Inep. Para acessar o sistema, os candidatos não contemplados com a isenção devem utilizar a senha cadastrada na plataforma Gov.br, portal de serviços digitais do governo federal.
Formas de pagamento
Os participantes podem realizar o pagamento em bancos, casas lotéricas ou por aplicativos de instituições financeiras. Também são aceitos Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança, conforme as opções disponibilizadas por cada banco.
No caso do Pix, a guia apresenta um QR Code que permite a quitação imediata da taxa.
O Inep ressalta que depósitos em caixas eletrônicos, transferências bancárias, ordens de pagamento, depósitos em conta corrente ou envio postal não serão aceitos como forma de pagamento da inscrição.
Segundo o instituto, apenas a confirmação do pagamento garante a participação dos candidatos que não receberam o benefício da gratuidade.
Taxa não será reembolsada
O Inep informou, ainda, que o valor pago não será devolvido em situações como pagamento em duplicidade ou recolhimento de quantia diferente da estabelecida no edital.
A restituição somente poderá ocorrer em caso de cancelamento da edição do exame. Além disso, o regulamento proíbe a transferência da taxa paga para outro participante.
Quem tem direito à isenção
Neste ano, a gratuidade foi concedida a estudantes e participantes que se enquadram em critérios específicos. Entre eles estão:
- alunos matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026;
- estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais em instituições privadas, com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa;
- beneficiários do programa Pé-de-Meia, do MEC;
- pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e em situação de vulnerabilidade socioeconômica;
- participantes que pretendem utilizar o resultado para certificação do ensino médio e possuem cadastro ativo no CadÚnico.
Datas importantes
O cronograma atualizado do Enem 2026 prevê:
- pagamento da taxa de inscrição até 22 de junho;
- divulgação do resultado dos pedidos de atendimento especializado em 26 de junho;
- período para recursos contra negativa do atendimento especializado entre 29 de junho e 03 de julho;
- divulgação dos resultados dos recursos em 10 de julho;
- aplicação das provas nos dias 08 e 15 de novembro.
Porta de entrada para o ensino superior
O Enem é a principal avaliação utilizada para o ingresso no ensino superior brasileiro. As notas podem ser usadas em programas federais como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), além de processos seletivos de instituições públicas e privadas.
Desde 2025, o exame também voltou a possibilitar a certificação de conclusão do ensino médio para participantes maiores de 18 anos que alcancem a pontuação mínima exigida nas áreas de conhecimento e na redação.
Os resultados ainda podem ser aproveitados por estudantes interessados em ingressar em universidades de Portugal conveniadas ao Inep, que utilizam as notas do exame como parte dos processos de seleção.
Educação
Investimentos incluem alojamento ampliado, laboratórios, brinquedoteca e espaços voltados à permanência acadêmica de indígenas no ensino superior
Incentivo
A iniciativa busca ampliar o acesso aos mecanismos de incentivo da Lei Rouanet e democratizar os investimentos culturais em uma região historicamente menos contemplada pelos recursos federais
Violência
Vítima, ainda não identificada, apresentava hematomas no tórax, face e costas, além de ferimentos com sangramento ativo na cabeça
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