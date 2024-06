MEC publica edital para livros didáticos do ensino médio

Editoras interessadas em participar do processo de aquisição de livros didáticos / Divulgação

O MEC (Ministério da Educação), por meio do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), publicou nesta terça-feira, 25 de junho, o Edital nº 2/2024 para o processo de inscrição e avaliação de obras didáticas que serão utilizadas de 2026 a 2029, no âmbito do PNLD (Programa Nacional do Livro e Material Didático).

As editoras interessadas em participar do processo de aquisição de livros didáticos destinados a estudantes e professores do ensino médio das redes públicas de todo o país podem submeter as obras de 21 de outubro até 1º de novembro de 2024. Durante esse período, as editoras devem solicitar acesso à Plataforma PNLD Digital, anexar a documentação obrigatória e submeter as obras didáticas finalizadas.

O edital completo está disponível no portal do FNDE, com informações detalhadas, incluindo características das obras, categorização dos materiais e critérios de avaliação pedagógica, além de especificações técnicas dos livros e materiais a serem adquiridos pelo governo federal.

A coordenadora-geral do PNLD, Nadja Cézar, ressaltou a importância do edital, que visa buscar novos modelos de conteúdo para o ensino médio. “O edital procura repensar o modelo de material para o ensino médio a partir dos aprendizados dos editais anteriores, considerando que estamos em um momento crucial de transição, em que a sociedade está revisando a dinâmica dessa etapa de ensino. Esse instrumento tem foco no atendimento tempestivo das escolas e jovens com materiais aderentes à Base Nacional Comum Curricular, mas considerando que o conteúdo será de transição, já que está em tramitação no Congresso Nacional uma nova proposta para o ensino médio”, destacou.

PNLD

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático) é a política pública educacional mais antiga do Brasil, criada em 1937. Tem como finalidade avaliar e disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, para escolas públicas, contribuindo significativamente para a formação educacional dos brasileiros.

Com a edição do Decreto nº 12.021, de maio de 2024, o programa foi expandido para abastecer também bibliotecas públicas e comunitárias de todo o país. O MEC, em cooperação com o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), publica editais referentes aos processos de aquisição de materiais didáticos para atendimento das etapas de educação básica, de forma alternada.

Por: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação