MEC realiza webinário para escuta das adolescências

Distribuição desses materiais para a rede pública já é realizada MEC

O Ministério da Educação (MEC) realizará, na próxima quinta-feira, 25 de abril, o webinário “Escutar e acolher na escola das adolescências”. O encontro busca auxiliar as redes e escolas a fazerem uma escuta qualificada de adolescentes nos anos finais do ensino fundamental, assim como melhorar a qualidade social da oferta dessa etapa da educação. O evento vai acontecer entre as 15h e 17h (horário de Brasília), com transmissão simultânea pelo canal do MEC e do Conviva Educação no YouTube.

O webinário será feito em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). O evento é o primeiro de dois encontros preliminares à Semana da Escuta das Adolescências nas Escolas — ação estratégica que será realizada pelas redes estaduais, distrital e municipais, de 13 a 20 ou de 20 a 27 de maio, conforme calendário da rede de ensino. Entre as principais dimensões da escuta, estão: aprendizagem; participação; clima e convivência; e inovação.

A programação desse webinário é destinada a gestores de sistema de ensino, especialistas, profissionais da educação e estudantes. No evento, serão apresentados os instrumentos da escuta, os quais são diferenciados para6º e 7º anos e para 8º e 9º anos, a fim de fomentar que os estudantes sejamenvolvidos no diagnóstico do território e na criação e implementação de soluções.

O webinário “Escutar e acolher na escola das adolescências” é voltado, principalmente, a gestores e equipes técnicas da rede. Na pauta, o evento trará as singularidades dos estudantes nos anos finais e formas de constituir uma escola mais justa e inclusiva, que promova o desenvolvimento integral de cada um. A programação completa, com cada uma das palestras que serão feitas no dia, pode ser conferida na página do evento.

O webinário contará com a participação da secretária de Educação Básica, Kátia Schweickardt; da secretária-adjunta de Educação de Minas Gerais e representante do Consed, Geniana Guimarães; do presidente da Undime e dirigente municipal de Ibaretama (CE), Alessio Costa. Além disso, haverá apresentações do secretário municipal de Educação de Recife (PE), Fred Amancio; da professora da educação básica e autora do Projeto Mulheres Inspiradoras, Gina Vieira; da diretora da Escola Municipal de Educação Integral e Transformadora Professor Waldir Garcia, em Manaus (AM), Lúcia Santos; e da diretora-presidente da Roda Educativa, Tereza Perez.

Com informações do Ministério da Educação.