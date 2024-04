MEC vai conceder 800 bolsas para extensão em matemática

Assinatura ocorreu na última terça-feira / Divulgação

O MECMinistério da Educação), por meio da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), firmou acordo com o Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) para a concessão de 800 bolsas de iniciação à extensão em matemática. A assinatura ocorreu na última terça-feira, 2 de abril, na sede do Impa, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; do Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana; e da presidente da Capes, Denise Pires de Carvalho.

A partir da parceria, a Capes concederá os benefícios a estudantes de graduação que passarem por processos seletivos conduzidos pelo Impa. O público-alvo são medalhistas de qualquer edição da OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática) e da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) matriculados em cursos de bacharelado em Matemática ou em áreas afins, como Engenharias, Ciências e Tecnologia. Também poderão participar licenciandos em Matemática que tenham tido experiência como professores do PIC (Programa de Iniciação Científica Jr) por, pelo menos, dois anos.

As bolsas, no valor de R$ 700, durarão um ano, e sua distribuição se dará em duas etapas. A primeira começará neste mês e englobará 400 benefícios. A outra está prevista para abril de 2025, com a metade restante. A iniciativa, denominada Programa de Iniciação à Extensão Capes - Impa/OBMEP (PBIEXT-OBMEP), substituirá o PIC e tem investimento estimado de R$ 6,72 milhões.

O PBIEXT-OBMEP preparará os estudantes para carreiras científicas e tecnológicas, ao aprofundar os conhecimentos em matemática e desenvolver habilidades para atuarem como professores. Com isso, o programa fortalecerá a participação de alunos de graduação em atividades de extensão, propiciará o acesso a uma sólida formação, atrairá pesquisadores para os programas de pós-graduação de Matemática e áreas correlatas e aprimorará a formação desde o início, ao aproximar universidades de escolas da educação básica.