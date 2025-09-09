Pesquisa revela baixa valorização de professores por estudantes

Seduc-Ceará

Uma pesquisa nacional realizada com mais de 2,3 milhões de estudantes de 6º a 9º ano em 21 mil escolas revelou desafios específicos dos anos finais do ensino fundamental, etapa marcada pela transição da infância para a adolescência. O estudo, lançado nesta terça-feira (9), visa subsidiar a criação da primeira política nacional voltada para esses estudantes.

Os resultados mostram que 66% dos alunos mais jovens (6º e 7º anos) se sentem acolhidos pela escola, percentual que cai para 54% entre os mais velhos (8º e 9º anos). Já o respeito e valorização aos professores preocupa: apenas 39% dos mais novos e 26% dos mais velhos demonstram essa percepção.

A pesquisa, resultado de parceria entre MEC, Consed, Undime e Itaú Social, também analisou socialização, conteúdos e habilidades essenciais para o futuro. Entre os temas mais valorizados pelos estudantes estão disciplinas tradicionais, corpo e socioemocional, habilidades para o futuro, além de direitos e sustentabilidade.

Segundo o MEC, ouvir os adolescentes é essencial para adaptar currículos, preparar professores e oferecer experiências escolares mais significativas, considerando a diversidade de perfis nas salas de aula.

O estudo destaca ainda que, em escolas com maior vulnerabilidade social, o acolhimento é mais percebido (69%) do que em contextos de menor vulnerabilidade (56%), evidenciando desigualdades que impactam a experiência escolar.

