Ministério da Educação capacita professores da educação infantil

Iniciativa tem parceria com universidades / Divulgação

O MEC (Ministério da Educação), por meio de universidades parceiras, começou a formação de professoras e professores de educação infantil que trabalham com crianças de 4 e 5 anos. As atividades formativas fazem parte do programa LEEI (Leitura e Escrita na Escola), que compõe o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Em fevereiro, a Unifap (Universidade Federal do Amapá) realizou a abertura da formação para a Região Norte. Quanto ao Centro-Oeste e ao Nordeste, respectivamente, as UFMS (Universidades Federais de Mato Grosso do Sul) e UFPE (de Pernambuco) abriram os trabalhos na última quinta-feira, 21 de março. Já as UFMG (Universidades Federais de Minas Gerais) e do UFRGS (Rio Grande do Sul) devem iniciar em abril os ciclos do Sudeste e do Sul respectivamente. Ao todo, a parceria se estende a 34 universidades públicas. A perspectiva é que as formações alcancem 295 mil professores.

A secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweickardt, destacou que, “desde o início da gestão, a gente entendeu que a educação infantil seria parte fundamental de toda perspectiva sistêmica da educação básica”.

A abertura da Região Norte foi feita de forma presencial. Já a das Regiões Nordeste e Centro-Oeste ocorreram de forma on-line, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Por volta de 112 mil professores da educação infantil participaram desses momentos formativos. As aberturas contaram com representantes do MEC; das universidades; das secretarias estaduais e municipais de educação; da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação); e do Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação).

Estados e municípios das Regiões Nordeste e Centro-Oeste disponibilizaram salas com acesso à internet para que os professores da educação infantil pudessem participar dos eventos com tranquilidade.

De acordo com a coordenadora-geral de Educação Infantil do MEC, Rita Coelho, a LEEI “contribui na profissionalização docente e em um olhar sensível e reflexível em relação às infâncias e ação pedagógica na educação infantil”.

Para a coordenadora-geral de Formação de Professores, Lucianna Magri, a LEEI “vai permitir aprofundar os saberes e práticas sobre a linguagem e os conhecimentos teóricos e práticos relativos ao trabalho pedagógico com a escrita, a leitura e a oralidade na infância”.

Já a dirigente municipal de Educação de Nossa Senhora do Socorro e presidente da Undime da Região Nordeste, Josevanda Franco, enfatizou a importância das ações de formação continuada do MEC reconhecerem o protagonismo das redes e dos professores dos municípios brasileiros. “É no município que a política se implementa, e esse diálogo com o MEC é fundamental”, disse.

A secretária de Estado de Educação do Rio Grande do Norte e representante do Consed, Maria do Socorro da Silva Batista, declarou que “toda ação de formação continuada é muito bem-vinda quando há diálogo com as redes de ensino. A presença do MEC e das instituições formadoras nesse diálogo com os estados e municípios é fundamental”.

Por fim, o diretor da Diretoria de Formação Docente e Valorização dos Profissionais da Educação do MEC, Lourival José Martins Filho, destacou que “o Compromisso, por meio da LEEI, coloca a formação docente, o currículo e a prática pedagógica com crianças em evidência no processo de parceria com as redes de ensino e as universidades”. Segundo o diretor, a educação infantil pode ser um espaço privilegiado para viver — por meio das interações e brincadeiras — as rodas de leitura e de contação de histórias, a escrita espontânea e a linguagem em suas diversas interfaces.