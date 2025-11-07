Miranda abre processo seletivo para professores da rede municipal em 2026

Inscrições estarão abertas de 9 a 12 de dezembro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet
Professores selecionados serão convocados conforme a demanda / Ilustrativa
A Semed (Secretaria Municipal de Educação), anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado 2026 para a formação de cadastro de reserva de professores temporários que atuarão na Reme (Rede Municipal de Ensino).
O processo tem como objetivo selecionar profissionais para atender às demandas da rede municipal, assegurando a continuidade e a qualidade do ensino oferecido aos estudantes do município.
As inscrições poderão ser feitas entre os dias 9 e 12 de dezembro de 2025, de forma exclusivamente online, conforme as orientações e requisitos estabelecidos no edital.
O resultado final está previsto para 14 de janeiro de 2026, com início das aulas em fevereiro
