Mostrando novo método de aprendizagem, grupo teatral incentiva lado lúdico em CMA

Oficina aconteceu no Centro da Juventude no Bairro Nova Aquidauana / Ronald Regis/O Pantaneiro

Alunos do CMA (Centro Municipal em Alfabetização) Emília Alves Nogueira, localizado no bairro Nova Aquidauana, saíram da rotina, nesta sexta-feira (10), para um novo método de aprendizagem, com a produtividade do lado lúdico. Uma oficina cultural reuniu mais de 33 estudantes em apresentações envolvendo música, dança e teatro.

Com apoio do grupo teatral "Fulano di tal", o objetivo é apresentar ao aluno a experiência de espetáculos, como a contada na “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, utilizando técnicas, jogos e recriação de histórias. Assim, o cotidiano das tradicionais aulas no Centro sensibilizam o estudante para diversas áreas artísticas.

O grupo explica que a mediação cultural é feita como abertura da oficina, um processo importante para criar diálogos com os participantes, sensibilizando-os para experiência estética do espetáculo.

Os atores, com a mediadora cultural Kelly Queiroz dos Santos – convidada pelo grupo – apresenta a contextualização do espetáculo a partir da obra de Manoel de Barros, que de maneira lúdica visa aproximar o indivíduo da obra que será apresentada para ele, por meio de jogos teatrais usando o teatro de objetos e contextualizações com o espetáculo.

O projeto não estará apenas levando uma peça de teatro para as cidades, mas atingindo o objetivo principal de sensibilização e contribuição na formação de plateia. A iniciativa foi proveitosa na visão da diretora do CMA, Simone Aguilar, pois considera a cultura e educação pilares da alfabetização.

"É uma proposta que veio para somar com o Centro Municipal e Alfabetização. Estamos atendendo 1 anos ao 5 ano, quando falamos com os estudantes da proposta ficaram agitados. É uma proposta que tira o estudante da sala de aula, do ambiente escolar, [apresenta] uma dinâmica diferente do que estão acostumados, motiva para estar participando. Não precisou de tanta tecnologia, pois o corpo fala, seja com a música, dança".

Esse projeto foi criado pela Fundação de Cultura de MS, através do FIC (Fundo de Investimentos Culturais), com o apoio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) de Aquidauana, pela Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves.