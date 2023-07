Motoristas da SEMED de Aquidauana participam de formação com PRF

Ministração aconteceu na Câmara Municipal de Aquidauana / Divulgação

O plenário da Câmara Municipal de Aquidauana foi palco para formação de motoristas da Rede Municipal de Ensino, na manhã desta terça-feira, 25, realizada com o apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo a prefeitura, aproximadamente 60 motoristas participaram da formação ministrada pelo PRF, Francinildo Fernandes de Araújo, o qual abordou o tema Operação Nacional de Segurança Viária 2023 e aprofundou sobre a conscientização do Transporte Escolar.

A secretária Wilsandra Beda fez a abertura da formação e destacou a sua preocupação com a equipe: “Quero dizer que vocês estão sempre em nossas orações, diariamente, pois são um dos setores mais importantes da Secretaria de Educação. Que vocês aproveitem este momento e que continuem tendo paciência com nossas crianças. Agradecemos ao PRF Francinildo pela gentileza de vir conversar com vocês e assim vocês ampliarem conhecimento”, enfatizou a secretária Wilsandra.

*Col assessoria de imprensa.