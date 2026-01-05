Acessibilidade

05 de Janeiro de 2026

Educação
Educação

MS divulga 1ª lista de designação da Matrícula Digital 2026

Estudantes designados deverão ter a efetivação da matrícula realizada nesta semana, entre hoje (5) e sexta-feira (9)

Da redação

Publicado em 05/01/2026 às 07:10

Atualizado em 05/01/2026 às 07:24

Divulgação/ Governo de MS

Foi publicada domingo (4) a lista de designação referente à 1ª etapa do período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Disponível para consulta no portal da Matrícula Digital, o documento apresenta os nomes dos estudantes designados para cada unidade escolar da REE em todo o Estado, conforme preenchimento dos dados na etapa de pré-matrícula, finalizada no último dia 31 de dezembro de 2025.

Para a garantir as vagas designadas, estudantes ou pais/responsáveis deverão realizar a efetivação das matrículas junto às unidades escolares da REE nesta semana, entre hoje (5) e sexta-feira (9).

Em caso de eventuais dúvidas ou problemas para o acesso ao portal, o contato por telefone é pelo número 0800-647-0028 (telefone fixo) ou 3314-1212 (telefone celular). No endereço virtual da Matrícula Digital a SED também disponibiliza outros números para contato.

Para o atendimento presencial, em Campo Grande, o local é a Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, 2612 – Itanhangá Park. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Para o atendimento presencial nas demais regiões do Estado, os interessados também podem procurar pela unidade escolar da Rede Estadual de Ensino mais próxima.

2ª etapa de pré-matrícula

Para aqueles que não conseguiram preencher os dados dentro do prazo previsto na primeira etapa, também nesta semana estará aberta a segunda etapa do período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino. Até sexta-feira os interessados poderão acessar o portal da Matrícula Digital para garantir uma vaga na REE para o ano de 2026.

Conforme calendário escolar, disponível para consulta no site da SED, o retorno dos profissionais da Rede Estadual de Ensino será no dia 2 de fevereiro, para o período de Jornada Formativa. O retorno dos estudantes, para o início das aulas, será no dia 9 de fevereiro.

