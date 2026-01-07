Acessibilidade

07 de Janeiro de 2026 • 10:01

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

MS divulga resultado definitivo do Processo Seletivo Simplificado para professores

O resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva consta a relação nominal de todos os candidatos, em ordem alfabética, acompanhado da respectiva pontuação obtida e da situação do candidato

Da redação

Publicado em 07/01/2026 às 08:22

Atualizado em 07/01/2026 às 08:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Governo de MS

A SED (Secretaria de Estado de Educação) divulgou no DOE (Diário Oficial Eletrônico) n. 12.040 – Suplemento, o edital n. 10/2026 - SAD/SED/FDT/2025, de terça-feira (6), o resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva do Processo Seletivo Simplificado, visando à constituição do banco reserva de profissionais para a função Docente Temporária, a ser utilizado para a convocação de professores em regime de suplência, na REE (Rede Estadual de Ensino).

O Banco Reserva de Profissionais para a Função Docente Temporária é constituído pelos candidatos selecionados por meio de Processo Seletivo Simplificado, por ordem de classificação, de acordo com as etapas, componentes curriculares, modalidades e município de opção, devidamente indicados no ato da inscrição.

O Processo Seletivo Simplificado com vistas à constituição do Banco Reserva de Profissionais para a Função Docente Temporária destina-se exclusivamente à formação de cadastro reserva, de modo que a convocação será realizada conforme a demanda existente na REE/MS, não garantindo àquele que nele for aprovado, direito subjetivo à convocação.

Resultado

O resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva, após análise dos recursos impetrados contra o resultado preliminar, consta a relação nominal de todos os candidatos, em ordem alfabética, acompanhado da respectiva pontuação obtida e da situação do candidato, expressa pelas palavras “aprovado”, “reprovado” e “ausente”, conforme relação constante no Anexo Único deste Edital.

Os candidatos que impetraram recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva, poderão consultar a resposta por meio do link “Resposta do Recurso contra o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva, que estarão disponíveis no endereço eletrônico www.avalia.org.br por 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste edital.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Curso Normal Médio Indígena abre 40 vagas para formação de novos professores

• Estado vai fazer nova chamada de professores aprovados em concurso

• UFMS abre inscrições para professores da Licenciatura em Educação Bilíngue

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Doutorado

Pesquisadores podem concorrer a bolsas de R$ 5,2 mil da UEMS

Educação

MS divulga 1ª lista de designação da Matrícula Digital 2026

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

Veja como declarar prêmios de loteria e de bets no IR 2025

Educação

Décima parcela do Programa Pé-de-meia começa a ser paga nesta segunda

Publicidade

Educação

Reaplicação do Enem começa nesta terça-feira em todo o país

ÚLTIMAS

Ocorrência

Polícia Civil recupera ursos de pelúcia furtados de máquina em Anastácio

O crime aconteceu quando cinco pessoas danificaram uma máquina de pegar ursinhos instalada na calçada de um restaurante

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferida em Aquidauana

A ocorrência mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo