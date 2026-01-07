MS divulga resultado definitivo do Processo Seletivo Simplificado para professores

Divulgação/ Governo de MS

A SED (Secretaria de Estado de Educação) divulgou no DOE (Diário Oficial Eletrônico) n. 12.040 – Suplemento, o edital n. 10/2026 - SAD/SED/FDT/2025, de terça-feira (6), o resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva do Processo Seletivo Simplificado, visando à constituição do banco reserva de profissionais para a função Docente Temporária, a ser utilizado para a convocação de professores em regime de suplência, na REE (Rede Estadual de Ensino).



O Banco Reserva de Profissionais para a Função Docente Temporária é constituído pelos candidatos selecionados por meio de Processo Seletivo Simplificado, por ordem de classificação, de acordo com as etapas, componentes curriculares, modalidades e município de opção, devidamente indicados no ato da inscrição.



O Processo Seletivo Simplificado com vistas à constituição do Banco Reserva de Profissionais para a Função Docente Temporária destina-se exclusivamente à formação de cadastro reserva, de modo que a convocação será realizada conforme a demanda existente na REE/MS, não garantindo àquele que nele for aprovado, direito subjetivo à convocação.



Resultado



O resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva, após análise dos recursos impetrados contra o resultado preliminar, consta a relação nominal de todos os candidatos, em ordem alfabética, acompanhado da respectiva pontuação obtida e da situação do candidato, expressa pelas palavras “aprovado”, “reprovado” e “ausente”, conforme relação constante no Anexo Único deste Edital.



Os candidatos que impetraram recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva, poderão consultar a resposta por meio do link “Resposta do Recurso contra o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva, que estarão disponíveis no endereço eletrônico www.avalia.org.br por 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste edital.

